Tres santafesinos fueron heridos tras ser agredidos por jóvenes cordobeses

En la madrugada del último sábado, en la localidad balnearia de Ostende, partido de Pinamar, un violento episodio terminó con tres jugadores de rugby cordobeses detenidos acusados de increpar y golpear a tres jóvenes oriundos de Casilda, Santa Fe.
En pleno Operativo Sol 2026, tres jóvenes oriundos de Córdoba fueron arrestados por haber increpado y golpeado a tres jóvenes santafesinos en la madrugada del sábado en Ostende. Uno de los detenidos acaba de cumplir 18 años y otro es menor de edad. La causa sigue abierta y los investigadores sospechan de más implicados.
El hecho, que se produjo en plena vía pública y motivó la inmediata intervención policial, dejó a las víctimas con lesiones de carácter leve y abrió una causa penal que aún se encuentra en pleno desarrollo.
El episodio ocurrió en la madrugada del sábado en la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a menos de diez cuadras del muelle de Pinamar.
Según las fuentes oficiales, un grupo numeroso de jóvenes, entre los que se encontraban los tres rugbiers, increpó y atacó a golpes a las víctimas, provocándoles hematomas y contusiones mientras se encontraban en plena vía pública.
Tras un alerta al sistema de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende y personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba afectado al Operativo Sol 2026, llegaron al lugar.
Allí lograron reducir y aprehender a tres de los agresores, quienes habrían participado activamente en la golpiza. Los detenidos fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C., todos jugadores del Uru Cure Rugby Club, un club de rugby de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Entre ellos, Safadi acaba de cumplir 18 años este 10 de enero y, en 2025, integró una de las categorías juveniles (M17) de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR). Otro de los apresados es menor de edad, lo que ha requerido la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Las víctimas del ataque son tres jóvenes santafesinos, de 18, 19 y 20 años, todos oriundos de Casilda, quienes fueron asistidos por personal de salud por las diversas contusiones sufridas.
Las lesiones, que no revestirían riesgo para la vida de los afectados, fueron calificadas como lesiones leves por los investigadores.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 y de la UFI N°5 de Pinamar, bajo la dirección de la fiscal Graciela Andriuolo.
Aunque tres jóvenes ya fueron detenidos, las fuentes judiciales sospechan que podría haber más personas involucradas, ya que los aprehendidos estaban de vacaciones junto a un grupo más amplio de jóvenes, tal como lo muestran publicaciones en redes sociales vinculadas a uno de los acusados.
Desde la fiscalía señalaron que la investigación continuará para determinar cómo se produjo el ataque, si hubo provocaciones previas y establecer responsabilidades penales según lo que surja del avance de la causa.
Además, la participación de un menor de edad en los hechos complica aún más el análisis judicial, ya que plantea la necesidad de evaluar medidas alternativas de protección y sanción en el marco de la legislación juvenil.
El hecho se produce en el contexto del tradicional Operativo Sol 2026, el dispositivo de seguridad que implementa la Provincia de Buenos Aires para reforzar la presencia policial durante la temporada de verano en zonas de alta circulación nocturna como Pinamar, Ostende y otros destinos turísticos del Partido de la Costa.
La presencia de fuerzas especiales en puntos estratégicos busca prevenir delitos y garantizar la seguridad de residentes y visitantes, pero esta agresión puso de manifiesto una nueva situación violenta que las autoridades deberán analizar.
Si bien las lesiones no son de gravedad, el arresto de estos jóvenes y el hecho de que uno de ellos fuera parte de un seleccionado juvenil de rugby ha generado inquietud tanto entre habitantes de la zona como en sectores vinculados a la comunidad deportiva.
En las redes sociales y en mensajes entre grupos de amigos se debate sobre la responsabilidad de los deportistas en su comportamiento fuera de las canchas y la necesidad de reforzar valores y educación ciudadana para jóvenes que representan a instituciones deportivas.
También suscita comparaciones involuntarias con hechos previos de violencia en clubes de rugby que tuvieron amplia repercusión nacional, aunque cada caso es distinto y se rige por sus propias circunstancias.
En este sentido, especialistas en sociología deportiva sostienen que el rugby, como otros deportes de contacto, no promueve la violencia; sin embargo, la convivencia social y el respeto por las normas deben ser pilares tanto dentro como fuera de las competencias.
Por el momento, el caso sigue en investigación. Las próximas semanas serán claves para determinar si las responsabilidades quedan únicamente en estos tres apresados o si otros jóvenes deberán enfrentar cargos por su participación en la agresión.