En la Costa Atlántica

Tres santafesinos fueron heridos tras ser agredidos por jóvenes cordobeses

En pleno Operativo Sol 2026, tres jóvenes oriundos de Córdoba fueron arrestados por haber increpado y golpeado a tres jóvenes santafesinos en la madrugada del sábado en Ostende. Uno de los detenidos acaba de cumplir 18 años y otro es menor de edad. La causa sigue abierta y los investigadores sospechan de más implicados.