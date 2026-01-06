Delfina sigue internada

Brutal ataque a una adolescente en San Cristóbal: hay detenidos y reclamo de justicia

La joven de tan sólo de 15 años, fue golpeada y apuñalada en el rostro por un grupo de jóvenes el 1° de enero en el barrio José Dho. Permanece internada en estado de shock mientras familiares y vecinos se manifestaron frente a los Tribunales para exigir avances en la causa.