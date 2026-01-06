Brutal ataque a una adolescente en San Cristóbal: hay detenidos y reclamo de justicia

El hecho ocurrió el primer día del año en el barrio José Dho de la ciudad de San Cristóbal. Delfina, la víctima, fue golpeada y atacada con un arma blanca en el rostro por un grupo de chicas y chicos.
La joven de tan sólo de 15 años, fue golpeada y apuñalada en el rostro por un grupo de jóvenes el 1° de enero en el barrio José Dho. Permanece internada en estado de shock mientras familiares y vecinos se manifestaron frente a los Tribunales para exigir avances en la causa.
Tal como relataron sus familiares, Delfina, de 15 años, salió de su casa y se dirigió a un kiosco para comprar leche para su hermano. Allí, desde hacía un par de horas, la esperaba el grupo de jóvenes en una plaza con el objetivo de agredirla.
Unos vecinos fueron quienes la salvaron y la llevaron hasta el hospital porque se desangraba. Estas personas aseguraron que se asustaron de la situación porque «la intención de los jóvenes era matarla».
Esta tremenda situación ocurre en el periodo de feria judicial pero debe ser atendido por los fiscales de turno, ante un proceso que cursa de manera lenta los familiares piden un tratamiento urgente.
Recién el sábado 3, la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó una serie de allanamientos y detuvo a un joven mayor de edad y a dos menores por la causa Tentativa de Homicidio por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Carina Gerbaldo.
Como resultado de los procedimientos los efectivos secuestraron teléfonos celulares y armas blancas; y detuvieron a A.M.R. de 18 años, a un menor de 17 años, ambos alojados en dependencia policial, y a una menor de 16 años que quedó momentáneamente en resguardo en sede policial.
Vale aclarar que, según declaraciones de testigos, fueron cinco las personas que atacaron a Delfina, tres mujeres y dos hombres, por lo que algunos continúan en libertad y todavía no hay novedades sobre la situación judicial de los mismos.
Durante la mañana del lunes 5 se llevó a cabo una manifestación frente a los Tribunales de San Cristóbal para pedir justicia por Delfina, quien continúa internada en el hospital «Julio Villanueva» en un estado de shock y conmoción. De la concentración participaron familiares y vecinos con cartelería y fotos de la adolescente.
"Delfina está muy mal emocionalmente, no duerme de noche, le agarran crisis y le sacamos los espejos porque no puede verse su carita. Hay dos varones detenidos que fueron trasladados y una de las chicas está detenida acá".
"Apostamos todo a la justicia, creemos que nos va apoyar y que se va a dar cuenta de lo delicado que es el tema. Hoy pasó con Delfina pero mañana puede pasar con otra chica. Esperemos que se haga justicia», expresó su abuela Pamela Nardulli.
Quien también habló al respecto fue el intendente Marcelo Andreychuk, quien calificó el hecho como «lamentable, que no debe ocurrir, en San Cristóbal no nos podemos permitir que esto pase».
Además agregó que tienen que intervenir las autoridades, ponerse a trabajar seriamente los legisladores, la justicia para que esto no quede impune.
"Un hecho gravísimo que no puede ocurrir con liviandad. La Guardia Urbana fue alertada, colaboraron en la situación, se hicieron presentes con la familia, en el hospital y automáticamente pusimos nuestro equipo interdisciplinario a trabajar con la familia de esa criatura que hoy está con una depresión terrible y el equipo está trabajando para darles una mano».