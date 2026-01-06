Villa Gobernador Gálvez: balearon en la cabeza a un joven

Un joven de 28 años fue baleado en la cabeza durante la noche del lunes 5 de enero en una calle de Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en estado delicado y con pronóstico reservado.
Fue atacado en una calle de barrio Coronel Aguirre durante la noche del lunes 5 de enero. Quedó internado en el hospital de emergencia de Rosario en estado delicado.
Un joven de 28 años fue baleado en la cabeza durante la noche del lunes 5 de enero en una calle de Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en estado delicado y con pronóstico reservado.
El hecho ocurrió en inmediaciones de pasaje 5 al 2200 (entre Rosario y Liniers), a metros de avenida Soldado Aguirre. Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 21:30 ingresó en el sector de guardia del hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, un auto particular con un joven que había sido baleado en ese sector de la ciudad.
Tenía una herida de arma de fuego en el cráneo, en principio con orificio de entrada a la altura de la ceja izquierda y salida en la región preauricular del cráneo (delante de la oreja), aunque no se descarta que la trayectoria haya sido la contraria. El joven fue atendido y luego derivado al hospital de emergencias Clemente Álvarez, en Rosario, para una mejor atención.
Sobre los autores del ataque, en base a varios testimonios, los investigadores presumen que fueron al menos dos personas que se desplazaban en moto.