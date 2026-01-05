Rosario: ejecutaron a un joven de un tiro en el cráneo

Un joven que iba a bordo de un auto por la zona oeste de Rosario fue asesinado en el atardecer de este domingo 4 de enero.
El asesinato se registró en el atardecer del domingo 4 en una calle de la zona oeste. Es el segundo crimen en menos de 24 horas.
Un joven que iba a bordo de un auto por la zona oeste de Rosario fue asesinado en el atardecer de este domingo 4 de enero.
El crimen ocurrió poco después de las 19 en inmediaciones de Campbell al 2800, de barrio Villa Nueva, detrás del cementerio La Piedad.
A esa hora se recibió al menos un llamado telefónico al 911 donde se indicaba que había una persona herida dentro de un vehículo.
Pocos minutos después llegó personal policial y constató la veracidad del llamado: en un auto había un joven (todavía no identificado) con al menos una herida de arma de fuego en el cráneo, sin vida.
Vecinos de la zona indicaron que dos personas pasaron en una moto y efectuaron detonaciones de arma de fuego contra una persona que se desplazaba en un vehículo.
En el lugar se hallaron al menos 6 vainas servidas, sobre la calzada.
Personal del Sies indicó que la víctima presentaba múltiples heridas en la zona craneal.
Es el segundo homicidio que se registra en el mes de enero, los dos en menos de 20 horas.