Rosario: se registraron 3 crímenes en menos de 48 horas

Con la confirmación del crimen de la persona que fue hallada tirada en una canchita de fútbol infantil, en el atardecer del primer viernes del año, la ciudad de Rosario sumó tres crímenes en los primeros 4 días del mes de enero, en un lapso de 48 horas.
En orden cronológico, el primero de los asesinatos se registró el viernes 2 en la zona oeste de la ciudad más importante del sur santafesino. Las primeras informaciones difundidas tras el hallazgo del cuerpo (alrededor de las 18:45) en una cancha de fútbol infantil del Club Atlético Libertad, ubicado en Riobamba al 5900, indicaron que se trataba de un hombre que presentaba golpes visibles en el rostro, y manchas de sangre en diversas partes del cuerpo.
El cuerpo fue hallado en una cancha ubicada sobre calle Riobamba al 5900.
Por orden judicial, fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte y también para pericias dactiloscópicas, ya que no tenía documentación. Este lunes 5 se identificó a la víctima como Yair Thiago González, de 16 años y que se trató de un homicidio, por lo que se dio intervención a la fiscal Marisol Fabbro, de turno en el Equipo de Violencia Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.
Voceros señalaron que en el informe elaborado en el IML se expresa que la víctima presenta “disparos de arma de fuego en zona del cráneo que provocaron su deceso”.
Ante esto, la fiscal dispuso que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones realice un relevamiento de la zona del hecho, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a personas que puedan aportar datos de relevancia. Además, que se verifique la existencia de cámaras de seguridad en la zona, para ver si hay imágenes que puedan ayudar a establecer la mecánica, circunstancias en que se produjo el crimen y quién o quiénes fueron los autores del asesinato.
Sábado
El segundo homicidio se registró poco después de las 22 del sábado 3 de enero en inmediaciones de Platón y Romero De Pineda, de barrio San Martín Sur. A esa hora, vecinos de esa zona llamaron al 911 y contaron que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que había una persona herida, tirada en la calle, debajo del puente de avenida Circunvalación, muy cerca del límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
A los pocos minutos llegó personal del Comando Radioeléctrico, que halló a un joven herido. Los uniformados pidieron una ambulancia y a los pocos minutos, una unidad del Sies llegó y tras revisarlo, se decidió trasladarlo en ambulancia hasta el hospital de emergencias, para una mejor atención.
La víctima, identificada como Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, ingresó sin signos vitales al sector de guardia del hospital y pese al esfuerzo del personal médico, falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego en la espalda.
El joven ni siquiera llegó al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez.
La fiscal Fabbro pidió que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros, toma de testimonios y que verifique si hay cámaras de seguridad en la zona del hallazgo.
Domingo
El tercer asesinato se produjo alrededor de las 18:50 del domingo 4 en calle Campbell al 2800, entre Virasoro y Rueda, de barrio Villa Nueva, detrás del cementerio La Piedad. La víctima fue identificada como Agustín Rojas, de 28 años.
A esa hora se recibieron varios llamados telefónicos al 911 donde se indicaba que había una persona herida dentro de un automóvil Volkswagen Golf.
Pocos minutos después llegó personal policial y constató la veracidad del llamado: en un auto había un joven con heridas de arma de fuego en la cara y el cráneo, sin vida.
Vecinos de la zona indicaron que dos personas pasaron en una moto y efectuaron detonaciones de arma de fuego contra Agustín, que se desplazaba en el VW. Otra versión señala que la víctima fue atacada cuando estaba estacionado sobre calle Campbell.
Personal del Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) indicó que la víctima presentaba entre 4 y 5 heridas de arma de fuego en la zona craneal.
La fiscal Fabbro dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico de la PDI realice la inspección y relevamiento de la zona del hecho, pericias fotográficas, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos de la zona y familiares de la víctima.
Los uniformados recogieron sobre la calzada al menos 6 vainas calibre 380 y 1 plomo deformado, material balístico que fue enviado a peritar.
Tres
En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 3 los crímenes registrados en el mes de enero en el departamento Rosario (todos en la ciudad cabecera).