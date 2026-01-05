Intenso comienzo de año

Rosario: se registraron 3 crímenes en menos de 48 horas

Los homicidios ocurrieron entre el atardecer del viernes 2 y el domingo 4 de enero. Las víctimas tenían entre 16 y 28 años. Dos de ellas recibieron disparos en el cráneo y la restante en la espalda.