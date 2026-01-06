#HOY:

Múltiples allanamientos en barrios de la zona norte y oeste de Santa Fe

En total fueron ocho intervenciones simultáneas concretadas en los barrios Villa Hipódromo, Pompeya, Barranquitas y Cabal. Hay personas detenidas, secuestro de armas de fuego y celulares.

Fuerte despliegue policial para los allanamientos. Foto: GentilezaFuerte despliegue policial para los allanamientos. Foto: Gentileza
Por: 

Durante la mañana del martes agentes de la Policía de Investigaciones concretaron ocho allanamientos de manera simultánea en distintos puntos de la zona oeste y norte de Santa Fe. La escena se repitió en los barrios Pompeya, Villa Hipódromo, Barranquitas y Cabal.

El operativo en cuestión fue el desenlace de una investigación por robos y lesiones leves dolosas. Las actuaciones se concentraron en domicilios ubicados en Gorostiaga al 4200, Santa Lucía al 3500 y Estanislao Zeballos al 5000, donde los agentes buscaron pruebas clave y a los presuntos involucrados.

Detenciones y secuestros

Con el correr de las horas, el despliegue dejó resultados concretos. Hubo personas detenidas y aprehendidas, además del secuestro de armas de fuego, municiones y teléfonos celulares, elementos que ahora quedaron a disposición de la Justicia para profundizar la causa.

Apoyo táctico

El trabajo en territorio estuvo a cargo de la PDI, con el respaldo operativo del Grupo de Acción Táctica (GAT) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), lo que explicó la magnitud del dispositivo y la presencia sostenida de fuerzas en las zonas intervenidas.

allanamientosRobo y Lesiones leves dolosas fue la causa de los allanamientos. Foto: Gentileza

Mientras los agentes avanzaban con las requisas y se ordenaban los traslados a sede policial, los barrios mencionados amanecieron con una postal poco habitual.

