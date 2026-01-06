Violencia en Paraná: una pelea en la playa terminó con un hombre apuñalado

Un hecho de violencia generó conmoción este lunes en el Balneario Municipal de Paraná, donde una pelea terminó con un hombre apuñalado en el tórax y otro detenido, en un lugar público y muy concurrido por familias en plena temporada de calor.
El incidente ocurrió este lunes por la tarde en el Balneario Municipal de Paraná. La Policía detuvo al presunto agresor tras un operativo y la víctima fue trasladada al Hospital San Martín; investigan el hecho como tentativa de homicidio.
Un hecho de violencia generó conmoción este lunes en el Balneario Municipal de Paraná, donde una pelea terminó con un hombre apuñalado en el tórax y otro detenido, en un lugar público y muy concurrido por familias en plena temporada de calor.
Según las primeras informaciones, la intervención se activó cerca de las 16:30, cuando personal de la Comisaría 16 tomó conocimiento de un disturbio entre dos hombres dentro del predio.
De acuerdo al relato policial, los agentes se encontraban realizando un operativo en la zona del Puente Estrada cuando recibieron el alerta. Minutos después, detectaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y lo identificaron en las inmediaciones.
En ese procedimiento, siempre según la versión oficial, el sospechoso “adujo haber sido el autor de las lesiones” y quedó aprehendido. Mendoza indicó que la detención se concretó rápidamente, alrededor del mismo horario en que se reportó el hecho.
La víctima fue trasladada al Hospital San Martín, donde permanecía siendo atendida mientras se evaluaba la complejidad de las lesiones y si correspondían a un cuadro leve o grave. Desde la Policía señalaron que el estado del herido era reservado a la espera de precisiones médicas.
La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Complejos y fue caratulada en principio como tentativa de homicidio. En ese marco, el comisario confirmó que el ataque se habría cometido con un arma blanca, aunque aclaró que todavía no fue hallada.
Sobre el trasfondo del episodio, la Policía indicó que el detenido no aportó detalles sobre los motivos de la agresión. También se informó que el presunto atacante “tiene antecedentes” y se encontraba “en situación de calle”, mientras avanzan las actuaciones para reconstruir cómo se desató la pelea y determinar responsabilidades.