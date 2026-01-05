Continúa en grave estado el hombre baleado en barrio María Selva

El parte médico oficial confirmó este lunes que Marcelo Robles, de 65 años, permanece internado en estado crítico luego de haber sido baleado en su domicilio durante la noche del sábado, en un violento episodio ocurrido en Lavalle y pasaje Parpal, pleno corazón del barrio María Selva.
Aquella noche, Robles y su hijo, de 30 años, se encontraban cenando cuando en un momento dado escucharon ruidos provenientes del patio. Ni bien se asomaron se encontraron con dos desconocidos. Lo que siguió fue una pelea y en medio de los forcejeos, uno de los intrusos accionó un arma de fuego.
Morales padre recibió un balazo que lo impactó en el pecho. Mientras que su hijo también resultó herido por un disparo en el brazo y una herida cortante en su cabeza. Tras la criminal acción sus autores se dieron a la fuga.
En el hospital Cullen
El director del hospital José María Cullen, Dr. Bruno Moroni, brindó detalles precisos sobre el estado del paciente y las lesiones sufridas.
Robles ingresó al nosocomio con una herida de arma de fuego tóraco-abdominal, lo que obligó a una intervención inmediata. “Requirió la colocación de un tubo de drenaje pleural por un hemotórax y una cirugía abdominal, donde se realizaron suturas a nivel hepático”, explicó el profesional.
Actualmente, el hombre permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y drogas vasoactivas, bajo estricto monitoreo médico.
“El pronóstico es reservado”, indicó Moroni, quien subrayó que el seguimiento es permanente, con controles clínicos y de laboratorio continuos.
Dr. Bruno Moroni, director del hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Según precisó el director del Cullen, las lesiones más severas se localizan en el tórax y el hígado, zonas directamente afectadas por el proyectil.
Consultado sobre la posibilidad de nuevas cirugías, el médico aclaró que no hay una reintervención programada, aunque remarcó que este tipo de pacientes requiere una evaluación constante. “Las decisiones se toman en función de la evolución”, señaló.
La bala sigue alojada en el cuerpo
Otro de los datos relevantes del parte médico es que la bala permanece alojada en el cuerpo de Robles. No obstante, su extracción no es prioritaria en esta etapa.
“El foco está puesto en el tratamiento de las lesiones abdominales, que son las que generan mayor complejidad en este momento”, explicó Moroni.
Conmoción en el Club Banco Provincial
El violento episodio generó profunda consternación no solo entre los vecinos de María Selva, sino también en el Club Banco Provincial, de barrio Guadalupe, donde Robles trabajó durante 40 años como portero.
Gran consternación en el Club Banco Provincial donde Robles trabajó más de 40 años. Foto: Gentileza
Se había jubilado hacía apenas dos meses. Sus excompañeros lo describieron como “una persona muy buena, respetuosa, solidaria y siempre dispuesta a ayudar”.
Un hombre querido y con vocación artística
Quienes lo conocieron destacaron además una faceta poco conocida: su don para la actuación. Robles se desempeñaba como mimo, realizando presentaciones artísticas, muchas de ellas a beneficio.
“Era muy querido por las familias que concurrían al club”, recordaron con emoción.
Dudas y preguntas
Mietras la investigación avanza, allegados a la víctima expresaron dudas sobre la hipótesis del robo.
“Hablan de un supuesto asalto, pero nos cuesta creerlo. Era un hombre muy humilde, que vivía con lo justo”, señalaron amigos y compañeros, quienes reclamaron que se aclare qué fue lo que realmente pasó aquella noche.
La causa continúa en manos de la Justicia, mientras Robles lucha por su vida en terapia intensiva.