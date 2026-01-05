A raíz de una denuncia

Procedimiento policial en un complejo de cabañas en Colastiné Norte por supuesto maltrato animal

Brigada Ecológica inspeccionó un complejo de cabañas y granja tras acusaciones difundidas en redes sociales. El encargado del lugar negó los cargos y aseguró que la granja busca enseñar respeto por la naturaleza a los niños.