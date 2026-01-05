Córdoba: persecución policial terminó con un patrullero dentro de un canal

Dos efectivos policiales resultaron heridos este sábado en la ciudad de Bell Ville, Córdoba, luego de que el patrullero en el que se desplazaban cayera a un canal de desagüe mientras realizaban una persecución. El hecho ocurrió en el marco de un operativo iniciado tras la detección de un vehículo con personas sospechosas circulando por caminos rurales de la zona.
El episodio generó un amplio despliegue de asistencia y derivó en la apertura de actuaciones judiciales y administrativas para determinar lo sucedido.
El inicio del seguimiento policial
Según la información disponible, el móvil perteneciente a la Departamental Unión fue alertado sobre un automóvil Chevrolet Onix en el que se trasladaban varios sospechosos por sectores rurales ubicados en las afueras de Bell Ville. Ante esa situación, dos policías comenzaron un seguimiento del rodado.
De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, se trató de un “seguimiento controlado”, iniciado con el objetivo de identificar e interceptar el vehículo señalado. Sin embargo, durante el desarrollo del operativo se produjo un accidente que interrumpió la persecución.
El accidente y la caída al canal
Mientras continuaba el seguimiento, la conductora del patrullero, un Fiat Cronos, perdió el control del vehículo por motivos que aún no fueron establecidos. Como consecuencia, el auto derrapó, se desbarrancó y terminó cayendo dentro de una zanja utilizada como canal de desagüe.
El impacto provocó heridas en ambos efectivos que se encontraban a bordo del móvil. Tras el siniestro, se solicitó asistencia inmediata y se activaron los protocolos de emergencia correspondientes.
Asistencia, estado de salud e investigación
Al lugar del accidente acudieron los Bomberos Voluntarios de Bell Ville, quienes trabajaron en el rescate de los policías y posteriormente los trasladaron a un centro de salud. Allí se constató que ambos presentaban golpes leves y que se encontraban fuera de peligro.
En paralelo, la Justicia inició una investigación para intentar dar con los presuntos delincuentes que se desplazaban en el Chevrolet Onix, quienes lograron escapar del lugar. Además, se abrió un sumario interno contra los policías involucrados con el fin de establecer responsabilidades en relación con el accidente ocurrido durante la persecución.
Las actuaciones continúan en curso mientras se avanza con las pericias y las diligencias correspondientes para esclarecer tanto el siniestro vial como el hecho que dio origen al operativo.