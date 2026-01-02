Hallaron asesinada a una joven de 22 años en Villa María tras Año Nuevo y detuvieron a un sospechoso

La Policía de Córdoba detuvo este viernes a un joven de 23 años sospechado de haber cometido el femicidio de una chica de 22 cuyo cuerpo fue hallado el 1° de enero en un descampado de las afueras de Villa María, tras los festejos de Año Nuevo.
El cuerpo fue encontrado en un camino rural detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María. La víctima presentaba signos de violencia. Un joven de 23 años fue detenido este viernes en el marco de la causa.
La víctima fue encontrada durante la mañana del jueves en un camino rural ubicado detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María y en cercanías de la Sociedad Rural. El cuerpo estaba oculto entre pastizales y árboles, y presentaba signos evidentes de violencia, con golpes y lesiones cortantes.
El hallazgo fue realizado por una persona que caminaba por la zona y dio aviso a la Policía. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las primeras pericias y ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.
Inicialmente, la joven no pudo ser identificada. Con el avance de la investigación, este viernes se confirmó que se trataba de Delfina Aimino, de 22 años, según informaron medios locales. Por la vestimenta, los investigadores estiman que la víctima regresaba de celebrar el Año Nuevo.
La fiscal Silvia Maldonado, de la Fiscalía de Segundo Turno, quedó a cargo de la causa y dispuso el análisis de cámaras de seguridad, pericias informáticas y tareas de relevamiento en la zona.
A partir de esas diligencias, este viernes fue detenido un joven de 23 años en el barrio Trinitarios de Villa María. El procedimiento incluyó un allanamiento en una vivienda de la calle General Lonardi al 1800, donde se secuestraron un arma blanca, dos teléfonos celulares, prendas de vestir, tarjetas bancarias, documentación y un automóvil Ford Ka.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y el grado de responsabilidad del detenido, mientras la fiscalía avanza con las medidas judiciales correspondientes.