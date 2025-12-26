Neuquén: encontraron muerta a una mujer en una camioneta y sospechan un femicidio

Una mujer fue hallada sin vida dentro de una camioneta en el barrio Cumelén, en la ciudad de Neuquén. El vehículo, una Renault Kangoo gris sin ventanas traseras, estaba estacionado frente a un terreno baldío. La Policía sospecha que se trató de un femicidio.
El hecho se conoció a partir de un llamado anónimo que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer tapada y sin signos vitales. Para ingresar, debieron romper el vidrio del lado del acompañante.
Dormían en la camioneta
Vecinos señalaron que la mujer vivía en una casa cercana junto a su pareja, pero que a veces pasaban la noche dentro del vehículo. La Kangoo estaba estacionada en el mismo lugar desde el 17 de diciembre.
Algunos testigos creyeron que estaba abandonada, pero otros aseguraron haber visto a la pareja ingresar y salir con frecuencia. La rutina cambiante despertó sospechas que derivaron en la denuncia.
Relevan cámaras y entrevistan testigos
La fiscalía y la Policía trabajan en la recolección de pruebas, entre ellas cámaras de seguridad privadas que podrían haber registrado movimientos en torno a la camioneta. También se realizan entrevistas a vecinos del barrio.
El caso quedó en manos de la Justicia neuquina y es investigado como un posible femicidio. Aún no se confirmaron detalles sobre la identidad de la víctima ni el paradero de su pareja.