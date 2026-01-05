Se reventó un caño de agua en la ciudad de Córdoba y el microcentro quedó anegado

Una rotura en un caño de la empresa Aguas Cordobesas generó una masiva pérdida de agua en pleno microcentro de la ciudad de Córdoba.
El incidente se produjo en calle San Jerónimo al 100 y afectó a varias arterias de la zona, que quedaron completamente anegadas, complicando la circulación y la actividad comercial.
La situación transformó al microcentro en un verdadero río, con veredas cubiertas de agua, y calles intransitables.
La rotura del caño generó un escenario caótico en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El agua avanzó sobre calzadas y veredas, dificultando el paso de peatones y vehículos.
En redes sociales comenzaron a circular imágenes mostrando como está la zona afectada.
Incluso en uno de los videos que circula se puede escuchar a quien filma decir irónicamente: "No son aguas termales, no es una vertiente natural".
Por otro lado comento, “Estamos en pleno cetro de Córdoba Capital. Se ha roto un caño de Aguas Cordobesas y se está abriendo todo el pavimento"