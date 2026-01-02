#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este viernes

Alerta amarillo por tormentas fuertes en Córdoba y otras 8 provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Misiones, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

Mirá tambiénViernes con alerta amarillo por calor extremo en la ciudad de Santa Fe

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por tormentas fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.

Mirá tambiénMar del Plata: la temperatura del agua del mar superó el récord

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Recomendaciones del SMN

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarsee de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Córdoba
Misiones
Santiago del Estero
Formosa
Salta
Jujuy
Tucumán
Catamarca
La Rioja

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro