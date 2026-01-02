Alerta amarillo por tormentas fuertes en Córdoba y otras 8 provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
El gráfico de alertas del SMN.
Alerta por tormentas fuertes
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.