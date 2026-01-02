#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Viernes con alerta amarillo por calor extremo en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 22º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que hay chances de precipitaciones en la jornada.

El calor sigue azotando en el comienzo del 2026. Crédito: Xinhua/Martín ZabalaEl calor sigue azotando en el comienzo del 2026. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
Seguinos en
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénCómo se llaman las primeras bebas nacidas que este nuevo año 2026 trajo a Santa Fe

En base al último pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones en horas de la noche con valores de entre 10% y 40% para tormentas aisladas, con un 10% constante durante toda la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Luis CetraroImagen ilustrativa. Crédito: Luis Cetraro

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1004.1 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por calor extremo en el departamento La Capital.

El ente nacional explica que con este aviso la temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Pronóstico extendido

  • El sábado tendrá una mínima de 16° y una máxima de 32°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.
  • Para el domingo se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 18º y una máxima de 35º.
  • Finalmente, el lunes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 24º y una máxima de 32º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro