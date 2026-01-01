Tiros y pánico en una playa de Paraguay: una supuesta pelea entre jóvenes terminó con un detenido

Un presunto tiroteo generó pánico este jueves por la mañana en Playa Paraíso, en la localidad de Villa Florida, departamento Misiones (Paraguay), luego de que se viralizara un video en el que se ve a un hombre realizando disparos mientras varias personas corren y buscan resguardo detrás de vehículos estacionados en la zona.
Horas después de la difusión de las imágenes, la Policía informó que logró aprehender al presunto autor, identificado por medios locales como Lucas Niels León Silva, de 19 años, domiciliado en el barrio Santa Ana de Asunción. De acuerdo con el reporte, el arma no fue hallada y el caso quedó a cargo del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
En paralelo, autoridades locales anunciaron refuerzo de seguridad y pidieron colaboración para aportar datos que ayuden a reconstruir la secuencia y el motivo del ataque, en un hecho que, por ahora, está bajo investigación oficial.