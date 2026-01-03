San Cristóbal

Detuvieron a tres jóvenes por la salvaje agresión a una adolescente

La víctima fue golpeada y mutilada con un arma blanca en el rostro por un grupo de chicas. Este sábado, la Policía de Investigaciones realizó un operativo y aprehendió a un muchacho de 18 años, otro de 17 y a otra de apenas 16.