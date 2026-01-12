Delincuentes ataron y golpearon a una pareja de jubilados en Mar del Plata

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en su vivienda de la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de avenida Paso y Urquiza, en el barrio San Carlos, a pocas cuadras de una comisaría. Las víctimas, ambos de 80 años, fueron sorprendidas mientras dormían y sufrieron golpes y amenazas por parte de los delincuentes.
El ataque
Mirá tambiénHallaron sin vida a una mujer en un barrio privado de Mendoza y detuvieron a su ahijado
Al menos tres personas ingresaron a la vivienda cerca de las 3 de la mañana. Los asaltantes habrían accedido al interior del domicilio a través del balcón y tomaron por sorpresa a los adultos mayores en su dormitorio. Una vez dentro, maniataron a ambos y agredieron físicamente al hombre, quien recibió golpes en la cabeza, el rostro, las manos, las costillas y los brazos.
Producto de la golpiza, el hombre debió ser trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica, ya que presentaba lesiones de consideración. La mujer, en tanto, permaneció atada durante el asalto, aunque no se informó que haya requerido internación.
Los delincuentes se llevaron distintos objetos de valor y escaparon del lugar a bordo de un Peugeot 208. Tras lograr liberarse, las víctimas alertaron a los vecinos y solicitaron ayuda.
Demora en la asistencia
Familiares y habitantes del barrio expresaron su indignación por el tiempo que tardaron en llegar los servicios de emergencia. Según relataron, luego del llamado al 911 la patrulla policial arribó aproximadamente 20 minutos después, mientras que la ambulancia demoró alrededor de 40 minutos.
En redes sociales, una sobrina de las víctimas manifestó su enojo por la violencia del ataque y reclamó mayor protección para los vecinos de la zona. También señaló la vulnerabilidad de la pareja, que reside desde hace más de cuatro décadas en la misma vivienda y no pudo defenderse ante el accionar de los delincuentes.
El barrio San Carlos viene registrando reiterados reclamos por robos y hechos de inseguridad. Vecinos organizados insistieron en la necesidad de contar con mayor presencia policial y respuestas concretas por parte de las autoridades municipales y provinciales.
Detenciones
En el mismo marco de refuerzo de seguridad en Mar del Plata, durante la madrugada del domingo la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo de viviendas y automóviles. El procedimiento se realizó en el sur de la ciudad, en el marco del Operativo “De Sol a Sol”.
Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, junto con efectivos de la Comisaría 13ª, detectó a los sospechosos cuando intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar un cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los individuos huyeron y se inició una persecución.
Finalmente, los tres hombres, de 38, 36 y 26 años, fueron interceptados y reducidos. Se movilizaban en al menos dos vehículos, uno de ellos un Ford Ka rojo con patente apócrifa. Al verificar los números grabados en los cristales, se constató que correspondían a un dominio con pedido de secuestro por robo desde noviembre pasado.
Policía Científica realizó pericias en los vehículos y en las viviendas afectadas, y los detenidos quedaron imputados por robo agravado por efracción y escalamiento, además de encubrimiento. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicenti.