Entró a robar a una casa, fugó y dejó olvidado su DNI; terminó preso

Un audaz robo domiciliario cometido durante la noche del sábado en Arroyo Leyes terminó con dos jóvenes aprehendidos, gracias a una rápida intervención policial y a un detalle clave que los propios ladrones dejaron en la escena: una campera con documentación personal en su interior.
El hecho se registró alrededor de las 23, cuando una familia alertó al 911 tras descubrir que desconocidos habían ingresado a su vivienda.
Ingreso por los techos y un ventiluz
Según el relato de las víctimas, los delincuentes saltaron un portón de unos dos metros de altura y luego lograron acceder al interior del domicilio a través de un ventiluz, aprovechando la oscuridad y el horario nocturno.
El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre avenida Las Talas, entre calles 15 y 16, una zona residencial de la localidad costera.
Ladrón torpe en Arroyo Leyes. Foto: Gentileza
Tras la denuncia, personal de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, bajo la supervisión de la 6ta. Zona de Inspección, fue comisionado de inmediato al lugar. Allí, los moradores aportaron datos precisos sobre la vestimenta y características físicas de los sospechosos, información clave para el despliegue posterior.
Sin pérdida de tiempo, los uniformados iniciaron un patrullaje intensivo por las inmediaciones.
Aprehendidos a pocas cuadras del lugar
Con los datos recabados, el móvil policial logró localizar y aprehender a dos individuos que coincidían plenamente con la descripción aportada por las víctimas, cuando se desplazaban por la zona cercana al lugar del hecho.
Ambos fueron trasladados en calidad de aprehendidos por robo calificado por escalamiento, sin que se les secuestraran armas ni elementos considerados de peligrosidad.
Ladrón torpe en Arroyo Leyes. Foto: Gentileza
Uno de los detalles más llamativos del procedimiento surgió minutos después: en el lugar del robo, los delincuentes habían olvidado una campera. Al revisarla, el personal policial encontró en su interior una constancia de DNI en trámite, a nombre de uno de los sospechosos.
La documentación coincidió plenamente con uno de los aprehendidos, reforzando la imputación en su contra.
Objetos recuperados
Posteriormente, las propias víctimas lograron hallar en inmediaciones de la vivienda varios elementos sustraídos, los cuales habrían sido descartados durante la huida.
Como parte del procedimiento, se procedió al secuestro formal de la campera y la constancia de DNI, quedando todo a disposición de la Justicia interviniente.