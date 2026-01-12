Rosario: tres presos huyeron de una comisaría pero fueron detenidos a las pocas cuadras

Tres de los detenidos en la seccional 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario, se escaparon durante la madrugada de este lunes 12 de enero, pero fueron recapturados a las pocas cuadras por personal policial que llevó adelante un operativo cerrojo.
La evasión tuvo lugar en la seccional 15ª, ubicada en la zona sur, durante la madrugada de este lunes 12 de enero. El alerta lo dio un vecino. La recaptura se dio en menos de dos horas.
El escape se dio alrededor de las 5AM, cuando tres de las personas alojadas en el penal de la comisaría ubicada en la esquina de Sarmiento y Ameghino, de barrio Matheu, lograron salir y escapar por los techos linderos.
El escape fue visto por un vecino, que alertó al personal de guardia en la seccional. Esto motivó un alerta y un operativo cerrojo que contó con la participación de varios patrulleros y más de una docena de uniformados que comenzaron a recorrer las cuadras linderas a la comisaría.
Uno de ellos logró ser recapturado a menos de 300 metros, gracias a que se disparó la alarma en una vivienda ubicada sobre calle Mitre, entre Mr. Ross y Ameghino.
Policías del Comando Radioeléctrico fueron hasta el lugar y el dueño de la vivienda dijo que escuchó ruidos en el techo. Dejó pasar a los uniformados, que lograron apresar a Julián Ezequiel A., de 27 años, que estaba en el patio de la casa.
A los pocos minutos se logró el arresto de otro de los evadidos, identificado como Maximiliano R., de 38 años, en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Mister Ross al 1100 (a la vuelta del lugar del primer arresto).
Mientras que el tercer evadido fue recapturado poco después de las 6:30 en cercanías de Entre Ríos y Ameghino (a menos de 300 metros al este de la seccional), gracias a que una mujer les dijo a policías que iban patrullando que vio a un hombre bajar de un techo y salir corriendo.
Los policías lograron apresarlo a los pocos metros. El joven, que iba rengueando producto de la caída, se negó a aportar sus datos personales, pero al verificar sus antecedentes, se confirmó que se trataba de Lisandro J. R., el tercero de los evadidos de la comisaría 15ª.
Los tres fueron alojados en forma preventiva en la seccional 21ª, y probablemente durante la mañana queden a disposición del Servicio Penitenciario.