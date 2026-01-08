Por el alerta meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza de desagües
Ante el alerta por tormentas del SMN para la ciudad de Santa Fe, el municipio desplegó operativos de limpieza de bocas de tormenta y canales. Se solicita a la población evitar sacar residuos y asegurar objetos sueltos.
Por el alerta meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza de desagües
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas para Santa Fe, vigente durante la tarde de hoy y la mañana del viernes. Además, rige una alerta naranja para la noche del jueves y la madrugada del viernes. Frente a esta situación, la Municipalidad reforzó las tareas de mantenimiento en la red de desagües pluviales.
Desde el miércoles por la noche y durante toda la mañana de este jueves, personal municipal realiza trabajos de desobstrucción de bocas de tormenta y limpieza de canales en distintos sectores de la ciudad, con foco en los puntos críticos.
Por el alerta meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza de desagües
Operativos en marcha
Los operativos incluyen inspección de zonas con antecedentes de anegamientos, control de escurrimientos y retiro de residuos acumulados que puedan afectar el drenaje en caso de lluvias intensas. Desde la Secretaría de Gestión Urbana se informó que el personal continuará recorriendo los barrios mientras dure el alerta.
Por el alerta meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza de desagües
El municipio solicitó la colaboración de los vecinos para evitar situaciones de riesgo o taponamientos. Entre las recomendaciones, se pidió no sacar residuos durante la vigencia del alerta y retirar objetos que puedan volarse o bloquear desagües.
Por el alerta meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza de desagües
Recomendaciones a la población
Las autoridades locales recordaron también que, en obras de construcción, es importante asegurar elementos como chapas, tirantes o ladrillos. Cualquier inconveniente puede reportarse al número gratuito 0800-777-5000, disponible las 24 horas.