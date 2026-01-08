#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Jueves inestable

Tormentas fuertes, granizo y viento: alertas naranjas y amarillas en 16 provincias

El SMN emitió advertencias por fenómenos meteorológicos intensos para este jueves. Varias regiones del centro y norte del país están bajo riesgo por lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas intensas.

Alertas naranjas y amarillas en 16 provincias. Foto: NA.Alertas naranjas y amarillas en 16 provincias. Foto: NA.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas intensas que afectan a 16 provincias del país, especialmente en el centro y norte argentino. Se espera actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Alerta por tormentas en nueve provincias: viento fuerte y lluvias intensasJueves inestable en varias regiones del país.

Zonas con alerta naranja: riesgo de tormentas severas

Las alertas naranjas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la población. Afectan este jueves 8 de enero a regiones de:

  • La Rioja (sur)
  • San Luis (centro y norte)
  • San Juan (este)
  • Mendoza (noreste)

En estas zonas, las tormentas pueden presentar fuerte actividad eléctrica, granizo de tamaño considerable, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico este jueves en la ciudad de Santa Fe

Zonas con alerta amarilla: lluvias y granizo de variada intensidad

El nivel amarillo implica riesgo meteorológico moderado. Las provincias afectadas incluyen:

  • Entre Ríos (suroeste)
  • Santa Fe (norte y sur)
  • Mendoza (centro y sur)
  • San Juan (centro)
  • La Rioja (centro)
  • Catamarca (este)
  • Tucumán
  • Santiago del Estero
  • Corrientes (centro y sur)
  • Chaco
  • Salta (centro)
  • Jujuy (centro y este)

También rige alerta por vientos intensos en sectores del noroeste bonaerense, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y La Pampa.

La lluvia de este sábado en Santa Fe.Riesgo de tormentas severas en Santa Fe y otras provincias.

Qué significan las alertas meteorológicas

El SMN clasifica las alertas en tres niveles:

  • Amarilla: fenómenos con capacidad de daño leve a moderado.
  • Naranja: tormentas fuertes con potencial de causar daños importantes a personas, bienes e infraestructura.
  • Roja (no vigente hoy): fenómenos meteorológicos extremos y peligrosos.
Mirá tambiénCiclogénesis en camino: advierten 72 horas de lluvias intensas y fuertes vientos en Santa Fe y la región

Recomendaciones para la población

Frente a estas condiciones meteorológicas, el SMN aconseja:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.
  • Cortar el suministro eléctrico si entra agua al hogar.

El organismo nacional mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en tiempo real y actualiza las alertas cada seis horas.

El fenómeno afecta gran parte del territorio nacional y podría generar complicaciones durante el día. Se recomienda a la población extremar precauciones y seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas bajo alerta naranja, donde se espera el mayor impacto de las tormentas.

Impacto en el transporte y los servicios

Las condiciones climáticas ya comenzaron a generar complicaciones en algunas rutas del país, especialmente en zonas rurales donde las precipitaciones intensas reducen la visibilidad y generan anegamientos.

Además, no se descartan cortes de energía eléctrica en áreas afectadas por ráfagas de viento y caída de árboles o ramas sobre tendidos eléctricos. Las autoridades piden extremar precauciones al circular y mantenerse informados mediante los canales oficiales de Vialidad Nacional y Defensa Civil.

Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Entre Ríos
Santa Fe
Córdoba
La Rioja
San Luis
San Juan
Mendoza
Catamarca
Tucumán
Santiago del Estero
Corrientes
Chaco
Salta
Jujuy
La Pampa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro