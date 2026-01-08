Tormentas fuertes, granizo y viento: alertas naranjas y amarillas en 16 provincias
El SMN emitió advertencias por fenómenos meteorológicos intensos para este jueves. Varias regiones del centro y norte del país están bajo riesgo por lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas intensas.
Alertas naranjas y amarillas en 16 provincias. Foto: NA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas intensas que afectan a 16 provincias del país, especialmente en el centro y norte argentino. Se espera actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Jueves inestable en varias regiones del país.
Zonas con alerta naranja: riesgo de tormentas severas
Las alertas naranjas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la población. Afectan este jueves 8 de enero a regiones de:
Frente a estas condiciones meteorológicas, el SMN aconseja:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar objetos que puedan volarse.
No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.
Mantenerse informado a través de canales oficiales.
Cortar el suministro eléctrico si entra agua al hogar.
El organismo nacional mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en tiempo real y actualiza las alertas cada seis horas.
El fenómeno afecta gran parte del territorio nacional y podría generar complicaciones durante el día. Se recomienda a la población extremar precauciones y seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas bajo alerta naranja, donde se espera el mayor impacto de las tormentas.
Impacto en el transporte y los servicios
Las condiciones climáticas ya comenzaron a generar complicaciones en algunas rutas del país, especialmente en zonas rurales donde las precipitaciones intensas reducen la visibilidad y generan anegamientos.
Además, no se descartan cortes de energía eléctrica en áreas afectadas por ráfagas de viento y caída de árboles o ramas sobre tendidos eléctricos. Las autoridades piden extremar precauciones al circular y mantenerse informados mediante los canales oficiales de Vialidad Nacional y Defensa Civil.