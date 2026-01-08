#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Qué dice el pronóstico este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 17º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica con alerta naranja que se esperan tormentas fuertes por la tarde y la noche.

El cielo se mantendría nublado durante este jueves. Crédito: Archivo El Litoral.El cielo se mantendría nublado durante este jueves. Crédito: Archivo El Litoral.
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas fuertes para la tarde y la noche.

Rige una alerta naranja por tormentas fuertes en la región, según el SMN.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 27º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1013.2 hPa, viento sudestes este a 23 km/h y visibilidad de 12 km.

Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables para este miércoles en Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín.Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables para este jueves en Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral.

Pronóstico extendido

  • El viernes se esperan tormentas fuertes durante todo el día. La mínima será de 20º y una máxima de 26º.
  • Para el sábado se esperan lluvias aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 17º y una máxima de 26º.
  • Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado en la tarde/noche. La mínima será de 17º y una máxima de 31º. No se pronostican lluvias.
