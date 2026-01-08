Qué dice el pronóstico este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 17º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica con alerta naranja que se esperan tormentas fuertes por la tarde y la noche.
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas fuertes para la tarde y la noche.
Rige una alerta naranja por tormentas fuertes en la región, según el SMN.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 27º, bajando a 23° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1013.2 hPa, viento sudestes este a 23 km/h y visibilidad de 12 km.