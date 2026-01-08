#HOY:

Corte de luz programado para este jueves en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 8 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.

El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 – 09:00 Eva Perón, Seguí, Las Heras y Marcial Candioti

07:00 – 09:00 Pasaje Grilli, Las Heras, Rosalia de Castro y Sarmiento

07:00 – 09:00 Seguí, Gob. Candioti, Marcial Candioti y Belgrano

07:30 - 11:30 J.M. Zuviria, E. Zeballos, Fcdo. Zuviría y Dr. Zavalla

09:00 - 13:00 Gorriti, Blas Parera, Azcuénaga y Alsina

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

