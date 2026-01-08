Corte de luz programado para este jueves en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
La lista de tareas previstas para este 8 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 – 09:00 Eva Perón, Seguí, Las Heras y Marcial Candioti
07:00 – 09:00 Pasaje Grilli, Las Heras, Rosalia de Castro y Sarmiento
07:00 – 09:00 Seguí, Gob. Candioti, Marcial Candioti y Belgrano
07:30 - 11:30 J.M. Zuviria, E. Zeballos, Fcdo. Zuviría y Dr. Zavalla
09:00 - 13:00 Gorriti, Blas Parera, Azcuénaga y Alsina
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.