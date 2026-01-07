Reabre el puente del Parque Garay: solo podrán circular autos, motos y camionetas
La Municipalidad habilitará desde este jueves la circulación sobre el puente de calle Caputto, restringida a vehículos livianos de hasta 2,10 m de altura. Camiones y utilitarios tendrán desvíos alternativos.
El puente de Caputto estaba cerrado desde octubre por un socavón. Foto: Flavio Raina
La medida responde a los trabajos de reparación realizados en la losa del puente, que había sufrido un socavón en octubre pasado. Aunque no se detectaron daños estructurales, se decidió interrumpir totalmente el tránsito y encarar una obra de recomposición por administración, con personal y recursos municipales.
Así se había dañado el puente. Foto: Archivo
Delimitadores, señalización y nuevos corredores internos
Para garantizar que no pasen vehículos pesados, el municipio colocó delimitadores físicos de altura en ambos accesos del puente. Además, se instalaron carteles de señalización reglamentaria y preventiva que advierten sobre las nuevas restricciones.
El reordenamiento también incluye un esquema interno de tránsito dentro del parque. Se habilitaron corredores exclusivos para vehículos livianos y se bloquearon tramos estratégicos para evitar atajos y maniobras peligrosas. El objetivo es canalizar el flujo hacia las vías permitidas, reducir los cruces en zonas peatonales y proteger la actividad recreativa del parque.
El puente arreglado. Foto: Flavio Raina.
Las unidades de mayor porte —como ambulancias, autobombas, camiones recolectores y utilitarios de carga— deberán utilizar los recorridos alternativos que fueron previamente diagramados.