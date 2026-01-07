Este jueves

Reabre el puente del Parque Garay: solo podrán circular autos, motos y camionetas

La Municipalidad habilitará desde este jueves la circulación sobre el puente de calle Caputto, restringida a vehículos livianos de hasta 2,10 m de altura. Camiones y utilitarios tendrán desvíos alternativos.