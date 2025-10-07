Santa Fe ciudad

Un nuevo socavón puso en riesgo uno de los puentes del Parque Garay: quedó cerrado

Se hizo un nuevo pozo en la zona de Salvador Caputto y Santiago de Chile. Vecinos se comunicaron con El Litoral para exponer el problema y, además, para hacer notar que quedaron “encerrados”. El municipio cerró el paso vehicular y comienza con las tareas para repararlo.