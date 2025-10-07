Un nuevo socavón puso en riesgo uno de los puentes del Parque Garay: quedó cerrado

Durante los últimos días empeoró el estado del puente que surca el Parque Garay, espacio verde por excelencia del oeste de la ciudad de Santa Fe.
Se hizo un nuevo pozo en la zona de Salvador Caputto y Santiago de Chile. Vecinos se comunicaron con El Litoral para exponer el problema y, además, para hacer notar que quedaron “encerrados”. El municipio cerró el paso vehicular y comienza con las tareas para repararlo.
Durante los últimos días empeoró el estado del puente que surca el Parque Garay, espacio verde por excelencia del oeste de la ciudad de Santa Fe.
Según los vecinos que se comunicaron con El Litoral a través de WhatsApp , el ya deteriorado cruce por calle Salvador Caputto ahora se le formó un nuevo socavón a metros del histórico espacio verde santafesino.
“El hueco que afecta el puente se extendió a las dos manos, más el corte de Crespo y Roque Saenz Peña, nos aísla para salir de nuestras casas”, fue uno de los mensajes que llegó al mensajero junto a una serie de imágenes.
Según los vecinos, la cuestión se complejiza cuando “funciona la pista de exámenes viales” y además, “hay autos que circulan a contramano por Santiago de Chile. Patrulleros y ambulancias tienen obstaculizado sus ingresos”, agregaron quienes se comunicaron con El Litoral.
Además, este medio dialogó con la presidente de la vecinal Graciela Pieroni. “El sábado nos percatamos de que había un socavón muy cerquita del que estaba, en el cual ya se puede ver la estructura de los caños de abajo”.
“Entonces enseguida hicimos el reclamo, llamamos al coordinador de distrito y vino el agente de gestión de riesgo y decidió cerrar totalmente el paso del puente”, explicó la vecinalista.
De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad, en abril se abrió la licitación para reparar este problemático bache.
El presupuesto oficial estipulado fue de $25.152.900,00 y el plazo de ejecución establecido fue de 45 días.
Licitación Pública Nº 03/2025 “Reconstrucción calzada puente Parque Juan de Garay”; fue la nomenclatura de la tarea, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica.
En el pliego licitatorio se explica que “la obra contempla la reconstrucción de la losa de hormigón en todo el ancho del puente (lado Oeste) y en forma preventiva, dada las fisuras relevadas, similar intervención sobre el lado Este”.
Además, indica que se “incluye la reconstrucción de cordones cuneta en los laterales de estas losas. En forma parcial y sectorizada, se prevé la reparación de la estructura de hormigón armado (tablero) parte inferior, desde el agua. En relación a la carpeta asfáltica removida, la misma será reconstruida posteriormente por Administración”.
La licitación quedó desierta y los trabajos se postergaron, hasta estos días que se generó este nuevo inconveniente. Ante esta situación El Litoral, consultó a Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica sobre los pasos a seguir para normalizar ese sector.
"Tenemos que garantizar por un lado las condiciones de transitabilidad de toda esa zona, Villa del Parque, parte de Parque Garay, barrio Roma; es un área que se transita mucho", comenzó el funcionario.
Sobre las tareas a hacer, el secretario aseguró que "las obras consisten en hacer un recalce de una losa de uno de los este laterales del puente, que ya había un bache y que ahora se empezó a deteriorar".
Ante la consulta sobre la licitación trunca, Rudi sostuvo que "el intendente (Poletti) nos pidió que con los equipos municipales podamos dar una solución a este problema". Y en ese sentido, anticipó que este miércoles comenzarían con las tareas previas de demolición, de demarcación, de retiro de escombro.
—¿Afectará al circuito de manejo del parque?, se le preguntó.
— En principio se va a tratar de no generar ninguna dificultad en ya las actividades que tiene el parque. La idea es tratar de buscarle una derivación por la continuación de Junín y llegar hasta la rotonda, para después tomar otra vez Caputto. Se buscará que el desvío solamente sea en el sector donde van a estar bacheando. Pero la idea es no alterar las actividades que tiene el parque.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.