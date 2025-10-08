Reparan el puente roto del Parque Garay

Está ubicado sobre Salvador Caputto, en el corazón del parque. “No presenta riesgos estructurales”, dijo el Municipio. Rigen desvíos del tránsito en la zona.
Tras el análisis realizado por una comisión técnica, la Municipalidad comenzará con las obras de reparación del puente del Parque Juan de Garay, ubicado sobre calle Salvador Caputto, afectado por un socavón.
La Municipalidad de Santa Fe va a reparar el puente del Parque Juan de Garay. Durante los últimos días, los daños en la traza del puente se extendieron hacia ambas manos de circulación. Por tal motivo, el Municipio decidió interrumpir completamente el tránsito sobre el cruce y ahora iniciarán las obras.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, señaló que “desde el minuto cero, el intendente Poletti pidió resolver estas cuestiones que hoy generan una incomodidad en los vecinos y que necesitan un tratamiento especial. En las próximas horas comenzarán las tareas de demolición y remoción de escombros. Ya estamos evaluando con los equipos técnicos la solución y qué trabajos son los más apropiados para esta problemática”.
Además, Rudi explicó que “el puente no tiene daños estructurales, sino que las tareas apuntan a garantizar las condiciones de estabilidad de la calzada mediante la recomposición de la losa. Son estructuras añejas, pero hechas de hormigón, de una estructura noble. En ese sentido, se hicieron las previsiones y encontramos que la posibilidad de hacer esta nueva losa va a garantizar que el puente tenga la estabilidad debida”.
El puente no presenta riesgos estructurales. Además, se dispuso un ordenamiento vehicular en los horarios pico en la intersección de Salvador Caputto y Santiago de Chile.
Cabe recordar que durante el mes de abril el Municipio llamó a licitación para reparar este sector del parque, que desde hace muchos años presenta inconvenientes. Sin embargo, aquella convocatoria quedó desierta.
“La licitación quedó desierta; entendemos que quizás por la complejidad de la obra. Por eso el Municipio decidió resolver esta instancia por administración, con recursos propios y empleados municipales”, agregó Rudi.
Ordenamiento vehicular
El Municipio reforzará los controles de tránsito en la zona con inspectores y señalización, para garantizar la seguridad de los establecimientos escolares y la fluidez del tránsito mediante los recorridos alternativos que permite el trazado del Parque Garay.
