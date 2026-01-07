Ocho provincias bajo alerta por tormentas fuertes y caída de granizo
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán a ocho provincias del norte y oeste argentino. Se esperan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de viento. Las autoridades piden extremar precauciones.
La Rioja, San Juan y Mendoza con alertas por tormentas. Crédito: Manuel Fabatia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para este miércoles, con fenómenos que incluyen lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Las zonas afectadas se extienden por el noroeste y oeste argentino.
Se esperan ráfagas, granizo y lluvias intensas en varias regiones del país. Foto: NA
Qué provincias están afectadas
El alerta abarca a las provincias de Jujuy,Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, donde se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren en las próximas horas, principalmente durante la tarde y noche del miércoles.
De acuerdo con el informe oficial del SMN, se prevé la formación de tormentas localmente fuertes, acompañadas por:
Ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h, pudiendo superar los 80 km/h en zonas puntuales.
Actividad eléctrica intensa y caída ocasional de granizo.
Lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados entre 20 y 50 mm.
Ante la posibilidad de eventos climáticos severos, el SMN recomienda a los habitantes de las zonas afectadas:
Permanecer en lugares cerrados durante las tormentas.
No sacar la basura ni dejar objetos que puedan volarse.
Evitar el uso de aparatos eléctricos si hay ingreso de agua.
Estar atentos a los canales oficiales para actualizaciones del pronóstico.
Ocho provincias bajo alerta por tormentas fuertes y caída de granizo. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Condiciones propicias para tormentas
La combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica está generando condiciones ideales para la formación de tormentas en una amplia franja del país. Estos fenómenos podrían repetirse en los próximos días, por lo que se mantiene un monitoreo constante desde el organismo meteorológico nacional.
Las condiciones meteorológicas adversas podrían afectar el normal desarrollo de actividades al aire libre, así como el funcionamiento de servicios básicos en zonas rurales o de difícil acceso. Desde Defensa Civil y los gobiernos provinciales recomiendan a la población mantenerse informada, evitar traslados innecesarios y estar preparados ante posibles cortes de energía o anegamientos temporarios.
Distintas provincias activaron sus protocolos de emergencia en coordinación con el SMN, Defensa Civil y bomberos locales.
En algunos departamentos del norte argentino ya se realizan tareas preventivas como limpieza de desagües, patrullajes y difusión de advertencias a través de medios locales y redes sociales oficiales, con el objetivo de reducir riesgos y responder rápidamente ante cualquier contingencia.
En tanto, otras regiones del país, como el área central y litoral, podrían verse afectadas por sistemas de menor intensidad, aunque con posibilidad de lluvias aisladas y vientos.
El SMN actualiza sus alertas en tiempo real a través de su sitio web y redes sociales. Se recomienda a la población consultar los informes oficiales antes de realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas rurales o de montaña donde los cambios climáticos pueden ser más bruscos.