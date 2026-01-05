Cinco provincias bajo alerta por tormentas fuertes y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo que afecta a cinco provincias del centro y oeste del país: La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis y Mendoza.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fenómenos meteorológicos adversos con ráfagas, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo; se recomienda a la población tomar precauciones ante el avance de sistemas inestables.
El informe advierte que los fenómenos pueden presentarse con variada intensidad y desarrollarse de manera repentina, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y extremar las precauciones.
Según el parte oficial, las provincias bajo alerta se encuentran dentro de un área de inestabilidad atmosférica que favorecerá la formación de tormentas durante la jornada. Algunas de ellas podrían alcanzar intensidad fuerte, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y granizo ocasional.
Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre los 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales los valores sean superiores. Esta situación podría generar complicaciones temporarias, especialmente en zonas urbanas con drenajes deficientes o en áreas rurales.
Desde el SMN señalaron que las tormentas más intensas podrían provocar anegamientos momentáneos, dificultades en la circulación vehicular y posibles daños materiales, sobre todo por la acción del viento y la caída de granizo. Las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, postes o cables.
Además, la intensa actividad eléctrica representa un peligro para quienes realicen actividades al aire libre, por lo que se aconseja evitar exposiciones innecesarias durante el desarrollo de los fenómenos.
Ante este escenario, las autoridades meteorológicas difundieron una serie de recomendaciones con el objetivo de reducir riesgos. Entre ellas, se destaca la importancia de no sacar residuos para evitar obstrucciones en desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.
También se sugiere desconectar aparatos eléctricos, evitar refugiarse debajo de árboles y no circular por calles anegadas. En caso de estar conduciendo, se recomienda reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y actualizará la información en caso de ser necesario. Las autoridades locales y los organismos de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de eventos severos.
Desde el organismo reiteraron la importancia de seguir los informes oficiales y prestar atención a las alertas vigentes, ya que las condiciones pueden modificarse con rapidez. La prevención y la información oportuna son claves para minimizar el impacto de este tipo de fenómenos meteorológicos adversos.