Neuquén declara emergencia y desastre agropecuario por la sequía
La medida alcanza a casi toda la provincia y se extenderá hasta junio de 2026. Productores ganaderos, apícolas, forestales y acuícolas podrán acceder a beneficios fiscales y financieros para paliar las pérdidas causadas por la sequía.
El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Neuquén debido a la grave sequía que azota a gran parte del territorio. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, regirá por un año e incluye beneficios fiscales y financieros para productores afectados en diversas actividades rurales.
Sequía extrema y asistencia urgente
A través de una resolución del Ministerio de Economía, el Gobierno dispuso declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Neuquén desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. La medida responde al pedido del gobierno provincial, que presentó la situación crítica del sector rural ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Las actividades alcanzadas por la declaración son:
Producción ganadera
Producción forestal
Acuicultura
Apicultura
Estas áreas productivas han sufrido un fuerte deterioro debido a la prolongada falta de lluvias, afectando pasturas, fuentes de agua y ciclos de producción animal y vegetal.
La declaración de emergencia se extiende a prácticamente toda la provincia, con la única excepción de los valles irrigados en los departamentos de Añelo y Confluencia, donde el uso de riego artificial ha permitido mitigar parcialmente los efectos de la sequía.
Esta diferenciación permite concentrar los esfuerzos de asistencia en las zonas más vulnerables, donde se estima que cientos de pequeños y medianos productores enfrentan pérdidas significativas.
Beneficios para los productores
Los productores afectados que acrediten su situación mediante el certificado de emergencia agropecuaria podrán acceder a una serie de beneficios contemplados en la Ley N° 26.509, entre ellos:
Prórrogas o exenciones en el pago de impuestos nacionales
Suspensión de ejecuciones fiscales
Acceso a créditos blandos o reprogramación de deudas bancarias
Estos beneficios deberán ser coordinados entre las autoridades nacionales, provinciales y las entidades bancarias oficiales, para facilitar el alivio económico del sector afectado.
La sequía en Neuquén no es un fenómeno aislado. En los últimos años, la provincia ha atravesado diversos ciclos de estrés hídrico, con consecuencias directas en la economía rural. En este contexto, la declaración de emergencia busca no solo asistir a los productores, sino también preservar el capital productivo y garantizar la continuidad de las actividades agropecuarias durante el próximo ciclo.
Con esta resolución, el Gobierno nacional activa un paquete de medidas de alivio para el campo neuquino, duramente golpeado por la sequía. La declaración se suma a otras emergencias ya vigentes en diferentes regiones del país, reflejando el impacto generalizado del cambio climático en las economías regionales.