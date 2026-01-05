Qué dice el pronóstico este lunes en la ciudad de Santa Fe

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 14º y la máxima sería de 29°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.
Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 29º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 78%, la presión de 1015.4 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.