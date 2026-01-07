Cómo perciben los barrios de la ciudad de Santa Fe los riesgos del cambio climático
El informe se basó en talleres participativos en Las Lomas, Candioti y La Boca. Se analizaron las inundaciones, sequías, contaminación por microbasurales y demás problemáticas ambientales que afectan a estas comunidades.
Encuentro de trabajo territorial que formó parte de la investigación incluida en el Anuario.
El anuario Data Encuentro 2025 incluyó el informe: “Elaboración de escenarios de riesgo de base comunitaria”, un trabajo de investigación desarrollado a lo largo de un año que pone en el centro la mirada, la experiencia y el conocimiento de las comunidades para pensar la gestión del riesgo climático en la ciudad de Santa Fe.
La investigación se basó en el diseño y la concreción de talleres participativos en tres barrios de la ciudad —Las Lomas, Candioti y La Boca—, donde los propios vecinos y vecinas participaron en dos instancias consecutivas de reflexión y autoevaluación sobre sus niveles de organización y su capacidad de resiliencia frente a distintos riesgos asociados al cambio climático.
Una de las principales particularidades del trabajo fue su enfoque prospectivo. Además de abordar amenazas ya conocidas y vividas por la ciudad, como las inundaciones, los anegamientos o las sequías, se trabajó sobre riesgos futuros aún poco explorados, entre ellos la contaminación extrema por microbasurales, los deslizamientos, los incendios o los vientos fuertes.
Vecinos de distintos barrios participaron activamente.
“Este proceso permitió que cada barrio pudiera mirarse a sí mismo, reconocer sus fortalezas, sus debilidades y, sobre todo, sus capacidades para actuar colectivamente frente a escenarios complejos y cambiantes”, explicó la investigadora Julia Sarniotti, integrante del equipo de Encuentro.
Al mismo tiempo agregó que “cuando las estrategias nacen desde la base comunitaria, no solo son más realistas, sino que ya cuentan con validación social, apropiación y compromiso, lo que las vuelve más sólidas y sostenibles en el tiempo”.
Riesgos y distintas realidades
Los resultados del estudio reflejan marcadas diferencias entre los barrios, vinculadas a su historia, su idiosincrasia y sus formas de organización.
Taller participativo en uno de los barrios de Santa Fe.
Mientras que en Las Lomas (barrio del noroeste) se identificaron como principales riesgos la contaminación por basurales y el calor extremo, en Candioti (ubicado en el centro-este) la preocupación se centró en el calor extremo y la posible contaminación industrial a gran escala. En La Boca (barrio lindante con Alto Verde), además de las inundaciones, surgieron con fuerza escenarios asociados a sequías, incendios y deslizamientos.
A pesar de estas diferencias, el informe destaca coincidencias significativas entre los barrios en relación con la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, mejorar el diálogo intracomunitario y profundizar la articulación entre actores locales como estrategias clave para enfrentar el cambio climático.
Otro de los aportes relevantes del trabajo fue la detección de una brecha entre la estructura formal de gestión del riesgo a nivel local y los saberes, percepciones y prácticas reales de las comunidades. Esta distancia, lejos de ser un obstáculo, constituye una oportunidad estratégica para repensar y mejorar las políticas públicas de gestión del riesgo en Santa Fe, incorporando de manera más efectiva la voz de los territorios.
Anclaje territorial para políticas públicas
Al respecto, el concejal Lucas Simoniello y uno de los referentes de Encuentro, remarcó la importancia de este enfoque para el diseño de políticas públicas adecuadas a las realidades de cada barrio de la ciudad.
Jornadas de trabajo que pusieron en valor el conocimiento territorial.
“Este trabajo demuestra una vez más que no alcanza con planificar desde los escritorios. Los vecinos conocen su territorio, saben cuáles son los riesgos que los afectan y también pueden contribuir a las posibles soluciones. Escuchar esas voces es clave para construir políticas públicas con impacto real”, afirmó Simoniello.
En este sentido, también analizó que “en un contexto de cambios climáticos cada vez más acelerados, la gestión del riesgo tiene que ser participativa, cercana y basada en la experiencia cotidiana de los barrios. Este informe es una hoja de ruta valiosa para pensar una Santa Fe más resiliente”.
Reconocimiento internacional
Los resultados del estudio fueron presentados en febrero de 2025 en Estados Unidos, en una instancia de intercambio junto a otras comunidades seleccionadas a nivel internacional, lo que permitió enriquecer la experiencia local con aprendizajes de distintos contextos.
Este recorrido se enmarca en el reconocimiento internacional obtenido por Encuentro, tras la selección de la ciudad de Santa Fe en una convocatoria del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, a través del Consorcio para la Planificación de Escenarios. La postulación fue realizada por los integrantes de Encuentro Julia Sarniotti, Carolina Passet y Nahuel López, junto al consultor externo Giovanni Pérez Macías, y fue elegida junto a experiencias de Canadá, Estados Unidos y Colombia.
De este modo, Encuentro vuelve a reafirmar el lema que guía su trabajo: “Las personas somos el corazón de las ciudades”, y así destaca la centralidad de las decisiones de base comunitaria no solo para enfrentar riesgos ya conocidos, sino también para anticiparse a los desafíos que vienen, en un escenario de transformaciones continuos y vertiginosos.