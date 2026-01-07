Data Encuentro 2025

Cómo perciben los barrios de la ciudad de Santa Fe los riesgos del cambio climático

El informe se basó en talleres participativos en Las Lomas, Candioti y La Boca. Se analizaron las inundaciones, sequías, contaminación por microbasurales y demás problemáticas ambientales que afectan a estas comunidades.