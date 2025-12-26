Cómo vamos

Gestión de riesgos: Santa Fe refuerza el monitoreo hídrico y los protocolos de prevención ante eventos extremos

La ciudad sostiene un esquema de vigilancia permanente sobre los principales factores de amenaza, con foco en el comportamiento de los ríos, la preparación comunitaria y la coordinación operativa ante emergencias, en un contexto marcado por la recurrencia de eventos extremos y la vulnerabilidad territorial histórica.