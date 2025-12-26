Gestión de riesgos: Santa Fe refuerza el monitoreo hídrico y los protocolos de prevención ante eventos extremos
La ciudad sostiene un esquema de vigilancia permanente sobre los principales factores de amenaza, con foco en el comportamiento de los ríos, la preparación comunitaria y la coordinación operativa ante emergencias, en un contexto marcado por la recurrencia de eventos extremos y la vulnerabilidad territorial histórica.
El informe Santa Fe, Cómo Vamos 2024 advierte que la gestión de riesgos continúa siendo un eje estratégico para la ciudad, atravesada históricamente por amenazas hídricas y climáticas. Durante el último año, la Municipalidad sostuvo un sistema de monitoreo permanente de los ríos, activó protocolos preventivos y fortaleció herramientas de planificación orientadas a reducir vulnerabilidades ante posibles emergencias.
El seguimiento de las alturas de los ríos Salado y Paraná constituye el núcleo de la política local de gestión del riesgo. El análisis del período 2003–2024 evidencia fluctuaciones significativas, con múltiples episodios en los que ambos cursos de agua superaron los niveles de alerta, especialmente entre 2008 y 2011, durante el ciclo 2015–2018 y nuevamente en 2023. En 2024, el río Salado volvió a alcanzar niveles de alerta, lo que motivó la activación de los protocolos de monitoreo y prevención, mientras que el Paraná se mantuvo por debajo de los umbrales críticos.
Estos antecedentes refuerzan la condición estructural de vulnerabilidad de Santa Fe frente al riesgo hídrico, marcada por su emplazamiento geográfico entre los valles de inundación de ambos ríos. La memoria de eventos como la inundación de 2003 y las crecidas extraordinarias posteriores sigue siendo un punto de referencia para el diseño de políticas públicas, que hoy priorizan la anticipación, la coordinación operativa y la comunicación temprana con la población.
El sistema de gestión de riesgos de la ciudad integra monitoreo hidrometeorológico, planificación territorial y respuesta operativa. A partir de la información en tiempo real, se organizan recursos municipales y se coordinan acciones en territorio, especialmente en zonas históricamente expuestas. A su vez, la estrategia incorpora la identificación y control de otros factores de riesgo, como la manipulación de sustancias peligrosas, el estado de la infraestructura urbana —postes de tendido aéreo y equipamiento público— y la georreferenciación de puntos críticos, hidrantes y refugios.
Más vale prevenir
La prevención comunitaria es otro componente central del esquema. Durante 2024 se desarrollaron acciones de capacitación en escuelas y espacios barriales, con especial énfasis en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta inmediata de la población ante emergencias. Este enfoque busca consolidar una cultura de la prevención, entendida como una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.
Santa Fe, Cómo Vamos es un programa de monitoreo ciudadano que desde hace más de una década releva, sistematiza y analiza indicadores clave sobre la calidad de vida en la ciudad. A través de información oficial y estudios propios —como el Panel de Hogares del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral—, el informe anual permite evaluar políticas públicas, identificar tendencias y aportar evidencia para el debate y la toma de decisiones, con una mirada integral sobre desarrollo urbano, ambiente, riesgos y gobernanza.
En ese marco, el capítulo de gestión de riesgos vuelve a subrayar que, frente a un contexto de cambio climático y eventos cada vez más frecuentes e intensos, sostener y profundizar las políticas de prevención y planificación resulta clave para reducir impactos y fortalecer la resiliencia de Santa Fe.
Tareas de mantenimiento en estaciones de bombeo y de limpieza en distintos puntos de la ciudad.