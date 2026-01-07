#HOY:

Alerta por riesgo de crecida del Río de la Plata y mal tiempo en Buenos Aires y la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes un alerta para la zona costera bonaerense, en el marco de un proceso de ciclogénesis que avanza sobre el centro del país.

El fenómeno podría tener impacto en zonas costeras y actividades recreativas. Imagen de archivo.El fenómeno podría tener impacto en zonas costeras y actividades recreativas. Imagen de archivo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes un alerta por crecida del Río de la Plata en el marco de un proceso de ciclogénesis que avanza sobre el centro del país y que podría generar condiciones meteorológicas adversas en la Costa Atlántica bonaerense, en pleno pico turístico, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fuente: SMNFuente: SMN

El fenómeno se origina a partir de la interacción entre un frente frío y aire cálido e inestable, lo que favorece la formación de un sistema de bajas presiones. Esta situación provoca lluvias persistentes, tormentas, vientos intensos del sector este y sudeste y un marcado ascenso del nivel del Río de la Plata.

Qué se espera en Buenos Aires y la Costa Atlántica

Para las próximas horas y durante los próximos días, se prevén:

  • Vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en zonas costeras y ribereñas.
  • Lluvias de variada intensidad, con períodos de precipitaciones persistentes.
  • Crecida del Río de la Plata, con niveles que podrían afectar áreas bajas y generar anegamientos temporarios.

Las proyecciones indican que el nivel del río podría ubicarse por encima de los valores normales en puertos y zonas costeras de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada y municipios del conurbano sur, lo que incrementa el riesgo en barrios cercanos a la ribera.

Impacto en zonas costeras y actividades recreativas

La combinación de ciclogénesis, vientos intensos y crecida del río representa un escenario de riesgo para residentes, turistas y actividades náuticas. En la Costa Atlántica, las condiciones adversas podrían generar oleaje elevado, dificultades en el tránsito costero y complicaciones para quienes realizan deportes acuáticos o actividades al aire libre.

Fuente: SMNFuente: SMN

En el AMBA, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones en calles ribereñas, paseos costeros y zonas bajas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del viento y la marea.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recomienda:

  • Evitar circular por zonas costeras y ribereñas durante los picos de crecida.
  • No realizar actividades náuticas ni recreativas en el río o el mar.
  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y organismos de emergencia.
