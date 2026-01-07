Alerta por riesgo de crecida del Río de la Plata y mal tiempo en Buenos Aires y la Costa Atlántica

El fenómeno se origina a partir de la interacción entre un frente frío y aire cálido e inestable, lo que favorece la formación de un sistema de bajas presiones. Esta situación provoca lluvias persistentes, tormentas, vientos intensos del sector este y sudeste y un marcado ascenso del nivel del Río de la Plata.
Qué se espera en Buenos Aires y la Costa Atlántica
Para las próximas horas y durante los próximos días, se prevén:
Vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en zonas costeras y ribereñas.
Lluvias de variada intensidad, con períodos de precipitaciones persistentes.
Crecida del Río de la Plata, con niveles que podrían afectar áreas bajas y generar anegamientos temporarios.
Las proyecciones indican que el nivel del río podría ubicarse por encima de los valores normales en puertos y zonas costeras de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada y municipios del conurbano sur, lo que incrementa el riesgo en barrios cercanos a la ribera.
Impacto en zonas costeras y actividades recreativas
La combinación de ciclogénesis, vientos intensos y crecida del río representa un escenario de riesgo para residentes, turistas y actividades náuticas. En la Costa Atlántica, las condiciones adversas podrían generar oleaje elevado, dificultades en el tránsito costero y complicaciones para quienes realizan deportes acuáticos o actividades al aire libre.
Fuente: SMN
En el AMBA, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones en calles ribereñas, paseos costeros y zonas bajas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del viento y la marea.
Recomendaciones a la población
Ante este escenario, se recomienda:
Evitar circular por zonas costeras y ribereñas durante los picos de crecida.
No realizar actividades náuticas ni recreativas en el río o el mar.
Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y organismos de emergencia.