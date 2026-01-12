Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado de Mendoza y detuvieron a su ahijado

Una mujer de 74 años fue hallada sin vida en su vivienda de un barrio privado de Mendoza y la investigación derivó en la detención de su ahijado y de la pareja de este. El caso generó conmoción en la zona de El Challao, departamento de Las Heras, donde la víctima residía desde hacía años.
La Justicia investiga el hecho como un posible femicidio y no descarta otras hipótesis a partir de los elementos encontrados en la escena.
La víctima fue identificada como Silvia Susana Rodríguez. Su cuerpo fue descubierto dentro de su casa del barrio privado Cerro de la Capilla, luego de que una vecina alertara a las autoridades por su prolongada ausencia.
La llegada de la Policía
La investigación se inició cuando una vecina, preocupada por no ver a Rodríguez desde hacía casi un mes, decidió comunicarse con el 911. Según relató, la situación le resultó sospechosa porque el auto de la mujer permanecía estacionado en la puerta de la vivienda.
La vecina explicó que, al intentar averiguar qué ocurría, fue atendida por el ahijado de la víctima, quien le dio respuestas evasivas y aseguró que Rodríguez no se encontraba en el lugar. Esa versión no logró despejar las dudas y motivó la intervención policial.
Este domingo, efectivos de la Policía de Mendoza se presentaron en la vivienda. Allí fueron recibidos por Juan Manuel Ramírez, quien se presentó como hijo de la propietaria. El hombre intentó convencer a los uniformados de que la mujer había viajado a Malargüe el viernes anterior, pero su relato presentó inconsistencias.
El hallazgo del cuerpo
Ante las contradicciones, los policías ingresaron a la casa para realizar una inspección. Durante la recorrida inicial, encontraron cocaína y botellas de alcohol sobre una mesa del comedor, lo que llamó la atención de los investigadores.
La revisión continuó hasta llegar a una habitación que se encontraba cerrada con llave. Al abrirla, los efectivos hallaron el cuerpo de Silvia Susana Rodríguez desnudo, tendido sobre la cama y cubierto con una sábana. El estado del lugar y las circunstancias del hallazgo profundizaron las sospechas sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.
A partir de ese momento, Ramírez quedó acorralado por la evidencia y terminó confesando que la mujer había muerto el viernes. Según su versión, la víctima se había opuesto a que se realizara una fiesta en su casa y, en medio de una discusión, uno de los asistentes la atacó y la asfixió.
Detenciones e investigación
Las inconsistencias en el relato y los elementos recolectados llevaron a la Policía a detener a Ramírez y a su novia. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que ahora intenta determinar el grado de participación de cada uno en el hecho.
Durante la investigación, los efectivos también constataron que Ramírez tenía dos pedidos de captura vigentes y un prontuario con varias causas por distintos delitos, lo que agravó su situación procesal.
La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó preservar la escena del crimen, recolectar pruebas y avanzar con las pericias forenses correspondientes. El expediente se investiga como un posible femicidio, mientras se busca establecer cómo murió Rodríguez y quién fue el autor material.
En paralelo, mientras trabajaba la Policía Científica en la vivienda, el hijo de la víctima se presentó en el lugar y denunció la faltante de objetos personales, un dato que podría incorporar un posible móvil de robo a la investigación.