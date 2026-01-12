Hallan sana y salva a la nena de 6 años desaparecida en Salta

El domingo por la tarde fue hallada sana y salva Jimena Saravia, la niña de 6 años que era intensamente buscada desde el sábado por la mañana en el paraje Las Vertientes, del departamento Rivadavia Banda Sur en la provincia de Salta.
Tras la desaparición de una niña en el paraje Las Vertientes, un amplio operativo de seguridad, familiares y vecinos permitió localizarla en buen estado de salud y restituirla a su familia.
El operativo de búsqueda, que se extendió por más de 24 horas y movilizó a fuerzas de seguridad, fiscales, familiares y vecinos, culminó con el hallazgo de la menor en una zona rural de difícil acceso.
La desaparición de Jimena fue denunciada tras ser vista por última vez el sábado 10 de enero alrededor de las 11:00, cuando se ausentó de su domicilio en el paraje Las Vertientes, ubicado a unos 30 kilómetros de la localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia Banda Sur.
Ante la ausencia de la niña y la angustia de sus familiares, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de búsqueda de personas, que incluyó la participación de la Policía de la Provincia de Salta, el Ministerio Público Fiscal y equipos especializados.
La investigación fue encabezada por los fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Carlos Salinas, quienes coordinan la causa desde el momento en que se tomó conocimiento de la desaparición.
El operativo abarcó una extensa zona rural y se desarrolló bajo condiciones geográficas complejas, con la colaboración de distintos grupos de búsqueda. Además de los efectivos policiales, participaron familiares, baqueanos (conocimiento local del terreno) y vecinos, lo que facilitó la cobertura de sectores alejados del casco urbano.
Durante el desarrollo del operativo, se difundieron datos relativos a la vestimenta que llevaba la niña al momento de su desaparición —pantalón negro y remera rosada— para aumentar la visibilidad de la búsqueda en redes sociales y medios locales.
Tras más de un día de búsqueda intensa, la menor fue localizada este domingo por la tarde en buen estado de salud. El lugar exacto del hallazgo no fue detallado oficialmente, pero se indicó que se encontraba en una zona rural, distante del punto donde fue vista por última vez.
Una vez localizada, Jimena fue asistida por personal médico para realizar una evaluación inicial de su estado de salud. Según los informes oficiales y fuentes periodísticas, la niña se encuentra estable, aunque permanecerá en observación por precaución, conforme a los protocolos habituales tras este tipo de situaciones.
Las autoridades destacaron la cooperación de la comunidad y la coordinación entre los distintos equipos intervinientes, que fue clave para culminar con éxito la búsqueda y garantizar el regreso seguro de la menor a su familia.
Familiares y vecinos expresaron alivio y agradecimiento tras el desenlace positivo del operativo, que mantuvo en vilo a la provincia y generó una amplia movilización en las últimas horas.
Las autoridades reiteraron el agradecimiento a quienes aportaron información y colaboraron con la difusión del caso, resaltando la importancia de la participación comunitaria en situaciones sensibles de búsqueda de personas.