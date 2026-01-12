Mendoza: un brutal choque contra un puente dejó dos víctimas fatales

Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada del domingo dejó un saldo fatal en la provincia de Mendoza. Una madre y su hija adolescente murieron luego de un violento choque registrado en la ciudad de Malargüe, cuando los vehículos en los que se trasladaban impactaron contra un puente. El siniestro se habría originado tras una maniobra de sobrepaso.
El episodio se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 40 y es investigado por la Justicia provincial, que busca establecer responsabilidades y determinar cómo se desencadenó el choque.
El siniestro
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el accidente tuvo lugar este domingo a las 4.59 de la madrugada. En ese momento, un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux circulaban en dirección norte, luego de retirarse de la ciudad de Malargüe.
De acuerdo a los primeros datos aportados por la investigación, una maniobra de sobrepaso realizada por el vehículo de mayor porte habría provocado que la conductora del Fiat Palio perdiera el control del rodado. El auto impactó contra un poste de luz ubicado en el costado del puente peatonal de la ciudad, ingresó al canal y terminó chocando contra las rocas del lecho del río.
Víctimas fatales y heridos
En el Fiat Palio viajaba una mujer acompañada por dos niños. Ambos menores sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro. La conductora del vehículo falleció como consecuencia del impacto.
La camioneta Toyota Hilux era conducida por un hombre que resultó con lesiones de gravedad y permanece internado en el área de Terapia Intensiva. En ese rodado viajaban además tres personas: dos mujeres, que serían familiares del conductor y murieron en el lugar del hecho, y un adolescente de 17 años que debió ser trasladado de urgencia a la Ciudad de Mendoza debido a sus graves heridas.
Las autoridades confirmaron que la víctima adulta fue identificada como Vilma Guanco, de 36 años. En tanto, no trascendió la identidad de la adolescente fallecida.
Operativo en el lugar
La causa quedó a cargo de la fiscal María Victoria Sala y fue caratulada como homicidio culposo agravado. La investigación se centrará en determinar las circunstancias exactas del sobrepaso y la mecánica del accidente.
En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo Médico Forense, Policía Científica, Bomberos, Cuerpos Especiales y personal de la Comisaría N.º 24. También se sumó la colaboración de la Municipalidad de Malargüe en las tareas desarrolladas en la zona.
Las pericias realizadas serán claves para avanzar en el expediente judicial y esclarecer cómo se produjo el choque que derivó en el fatal desenlace.