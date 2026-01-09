Pescadores sobre un puente y un choque que pudo ser trágico

Un accidente de tránsito se desencadenó este viernes por la siesta sobre la ruta provincial 2, a la altura del Puente 235, en jurisdicción de la localidad de Huanqueros (departamento San Cristóbal).
Un auto y una camioneta colisionaron sobre la ruta provincial 2, a metros de un canal que desagua en la laguna La Verde. Con mucha fortuna, ninguno de las seis personas involucradas sufrieron lesiones de gravedad.
El choque fue protagonizado por una camioneta VW Amarok y un automóvil Citroën C3, en circunstancias que están siendo investigadas.
En el primer vehículo viajaba una familia, una pareja y dos niños pequeños, todos oriundos de la ciudad de Ceres.
En segundo, circulaba un hombre de 65 años y una mujer de 54, quienes se domicilian en la provincia de Chaco.
Algunos de los involucrados sufrieron lesiones, pero ninguna de ellas sería de gravedad.
Por otra parte, trascendió que en el momento del incidente había varios pescadores sobre el puente y también se contaban algunos automóviles estacionados en la banquina.
Personal policial de la Unidad Regional XIII y de la Policía de Investigaciones trabajaron en la escena.
Los primeros uniformados se encargaron de controlar el tránsito para evitar nuevos encontronazos y los segundos analizaron el lugar en busca de elementos que permitan reconstruir lo sucedido.