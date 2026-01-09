Dos detenidos por el doble crimen de los primos hallados muertos en una canoa

Un nuevo giro sacude una de las causas policiales más estremecedoras de los últimos tiempos en la región. Dos hombres fueron detenidos este viernes en la zona de islas de Alto Verde, acusados de haber participado en el doble crimen de los primos que aparecieron asesinados a bordo de una canoa a la deriva, un caso que conmocionó a Santa Fe.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y se concretó en un contexto operativo extremo, marcado por la lluvia persistente y un terreno prácticamente intransitable.
Allanamientos en la isla
Durante la mañana del vienres, agentes de Criminalística de la PDI llevaron adelante allanamientos simultáneos en zona de islas de Alto Verde, en el marco de una investigación que avanzó de manera silenciosa durante las últimas semanas.
Pese a las adversas condiciones climáticas, con abundante caída de agua y suelo completamente barroso, los investigadores se internaron en el territorio isleño para dar con los principales sospechosos.
Dos detenidos
El operativo culminó con la detención de dos hombres, sindicados como principales sospechosos de haber tenido participación directa en el horrendo doble homicidio que tuvo como escenario el río y como imagen final una canoa sin rumbo con dos cuerpos sin vida en su interior.
Tras ser reducidos, los detenidos fueron trasladados en una embarcación hasta la costa y luego derivados a sede policial, donde quedaron a disposición del fiscal que entiende en la causa.
Armas y celulares secuestrados
Durante los procedimientos, la PDI también logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes clave para reconstruir la mecánica del crimen y establecer responsabilidades. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
El doble crimen salió a la luz la tarde del 1 de enero cuando los primos fueron hallados asesinados dentro de una canoa a la deriva, una escena que generó conmoción en la ciudad y en toda la región costera. Desde entonces, la investigación avanzó con hermetismo, bajo la hipótesis de un ataque planificado y con múltiples actores involucrados.
Las detenciones concretadas este lunes representan un paso decisivo en una causa compleja y de alto impacto social.
Con los sospechosos ya detenidos, el fiscal interviniente avanzará ahora con audiencias imputativas, mientras se analizan los elementos secuestrados y no se descarta la participación de más personas. La investigación continúa.