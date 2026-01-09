Golpe al microtráfico en Santa Fe: 14 detenidos tras una serie de allanamientos simultáneos

Un fuerte operativo contra el narcomenudeo se desplegó en la ciudad de Santa Fe, donde la Policía de Investigaciones (PDI) concretó cuatro allanamientos simultáneos que culminaron con 14 personas detenidas, el secuestro de drogas, armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo.
La investigación fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación y se enmarca en el plan provincial de persecución del microtráfico.
La causa se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en línea con los objetivos estratégicos del Plan de Persecución Penal del MPA.
Con el avance de la pesquisa y los recaudos judiciales correspondientes, el fiscal Eric Fernández dispuso la realización de los procedimientos, que estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región I.
Allanamientos en distintos barrios
Los operativos se realizaron el jueves, en viviendas ubicadas en Ricardo Aldao al 4000 y al 4200, Gaboto s/n° y en la intersección de Jerónimo Contreras y Florencio Varela.
El despliegue fue coordinado y simultáneo, con el objetivo de desarticular puntos de venta y fraccionamiento de estupefacientes que operaban en distintos sectores de la capital provincial.
Hombres y mujeres detenidos
Como resultado del accionar policial, fueron detenidas 14 personas mayores de edad, siete hombres y siete mujeres, quienes quedaron imputadas por microtráfico de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego.
Allanamientos por microtráfico en distintos barrios de Santa Fe. Foto: Gentileza
Los aprehendidos fueron identificados como: Maximiliano E. G., Lisandro G. D., Cristian F. M., Leandro F. R., Walter A. M., Lautaro E. G., Kevin R. Á., Mabel A. C., Teresita G. F., Florencia I. D., María V. G., Agustina A. E., María E. B. y Bárbara Y. M.
Drogas, armas y dinero en efectivo
Durante los allanamientos, la PDI logró secuestrar 71,9 gramos de cocaína, una planta de marihuana, 27 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de la droga.
Además, se incautaron armas de fuego y municiones: un revólver calibre .32, un arma de fabricación casera, una réplica de arma, 14 cartuchos calibre .32 y dos cartuchos calibre 12.
Allanamientos por microtráfico en distintos barrios de Santa Fe. Foto: Gentileza
Otro de los puntos salientes del operativo fue el secuestro de $1.365.000 en efectivo, además de una tablet y una tarjeta SUBE, elementos que también quedaron a disposición de la Justicia para su análisis en el marco de la causa.
Por disposición del fiscal interviniente, todos los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia competente, mientras continúan las medidas investigativas para determinar el alcance de la red y posibles conexiones.