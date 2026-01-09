Qué dijo el hombre golpeado por un vidrio que cayó desde un cuarto piso
El hecho ocurrió mientras se encontraba en un bar del barrio porteño, cuando una placa de blindex se desprendió de un edificio y lo golpeó en la cabeza. Permanece en recuperación, mientras la Justicia investiga las causas.
Pablo sufrió graves cortes en la cabeza y el brazo, pero está vivo de milagro.
El hombre que a comienzos de diciembre fue golpeado por un vidrio que cayó desde un cuarto piso mientras almorzaba en un bar de Palermo habló por primera vez y contó cómo atraviesa su recuperación, a casi un mes del dramático episodio. “Estoy vivo para contarlo”, resumió.
Pablo, de 50 años, vivió una situación extrema el pasado 13 de diciembre cuando una placa de blindex se desprendió de un balcón ubicado en un edificio de la calle Ciudad de la Paz al 300 y cayó directamente sobre él. El hecho quedó registrado en imágenes que en las últimas horas se viralizaron y generaron conmoción.
Según informaron fuentes del SAME, el hombre sufrió heridas cortantes en la cabeza y en el antebrazo izquierdo. Si bien las lesiones no pusieron en riesgo inmediato su vida, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano para recibir atención médica.
Secuelasfísicas yrecuperación
Con el paso de los días, Pablo explicó que las consecuencias fueron más complejas de lo que parecía en un primer momento. “Me dieron 30 puntos en la cabeza y se me cortó un tendón del brazo, por lo que tuvieron que operarme”, detalló. Actualmente continúa con dolores persistentes y debe iniciar un proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad del miembro afectado.
El bar donde ocurrió el hecho.
En diálogo con el canal América, definió lo ocurrido como un milagro: “Podía haber perdido el brazo o directamente la vida. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto terminaba en el Cementerio de la Chacarita”. También señaló que el día a día se volvió más difícil: se encuentra con licencia laboral y necesita ayuda de su familia incluso para tareas cotidianas, como comer.
Investigaciónyresponsabilidades
Tras el incidente, Bomberos de la Ciudad ingresaron al departamento desde donde se habría desprendido el vidrio. El inmueble estaba deshabitado, ya que su propietario reside en Córdoba, aunque el encargado del edificio facilitó el acceso con las llaves.
El hombre de 50 años, el pasado 13 de diciembre volvió a nacer.
Por razones de seguridad, el personal retiró la segunda placa de blindex que permanecía colocada para evitar un nuevo accidente. En paralelo, tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, que investiga las causas del desprendimiento y busca establecer si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad.
Mientras avanza la investigación judicial, Pablo continúa enfocado en su recuperación física y emocional, consciente de que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.