Asesinó a su padre y permaneció más de un día con el cuerpo en la casa
Tras el llamado de un familiar al 911, la policía encontró a la víctima sin vida en su cama y detuvo a un hombre de 35 años, imputado por un homicidio que podría derivar en prisión perpetua.parricidio,generalrodríguez,homicidio,alevosía
Un brutal parricidio consternó a los vecinos de General Rodríguez.
Un parricidio de extrema violencia sacudió a la ciudad bonaerense de General Rodríguez. Un hombre de 35 años fue detenido acusado de asesinar a su padre a golpes mientras dormía y de permanecer en la vivienda con el cuerpo durante más de un día, hasta que el crimen salió a la luz.
El hecho ocurrió entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1° de enero, pero fue descubierto recién el viernes por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Balcarce al 500, en pleno centro de la localidad.
La escena comenzó a esclarecerse cuando otro de los hijos de la víctima, preocupado por no poder comunicarse con su padre, decidió llamar al 911. Antes de eso, logró hablar con su hermano, quien le confesó el homicidio y le dijo que ambos se encontraban en la vivienda familiar.
El arma homicida, un palo con clavos en los extremos.
Al llegar al domicilio, el denunciante encontró el cuerpo de su padre tendido en la cama, mientras el acusado permanecía sentado en la cocina. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico, que constataron el fallecimiento del hombre, de 64 años, quien se desempeñaba como teniente primero de la Policía Bonaerense.
Unataquemientrasdormía
Según los primeros datos de la investigación, el crimen se habría cometido mientras la víctima dormía. En el lugar, los agentes hallaron el arma utilizada: un palo con clavos en los extremos, que estaba apoyado junto a la cama. Fuentes del caso indicaron que al menos uno de los golpes en la cabeza resultó mortal.
Los investigadores también secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y bebidas alcohólicas durante el procedimiento realizado en la vivienda.
La autopsia será determinante para establecer con precisión la data de muerte, aunque todo apunta a que el acusado convivió con el cuerpo sin vida de su padre durante al menos 30 horas.
La familia ya estaba marcada por otro caso policial.
La imputación y el avance judicial
El sospechoso fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI N° 9 de Moreno y General Rodríguez. La funcionaria judicial lo imputó por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.
Durante la primera instancia judicial, el acusado optó por no prestar declaración y quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de nuevas medidas procesales.
El caso generó aún más conmoción al conocerse antecedentes judiciales dentro del mismo grupo familiar. Otro de los hijos de la víctima se encuentra detenido desde 2022, acusado de un homicidio ocurrido en General Rodríguez que también causó fuerte repercusión en la zona.
Ese expediente, vinculado a un crimen cometido en un contexto de violencia extrema, se encuentra en etapa previa al juicio oral, con el imputado alojado en una unidad penitenciaria de Marcos Paz.
La fiscal Rodríguez, que ya había intervenido en aquella causa, quedó ahora a cargo de este nuevo episodio que vuelve a poner a la familia en el centro de una investigación penal de alto impacto.