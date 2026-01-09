General Rodríguez

Asesinó a su padre y permaneció más de un día con el cuerpo en la casa

Tras el llamado de un familiar al 911, la policía encontró a la víctima sin vida en su cama y detuvo a un hombre de 35 años, imputado por un homicidio que podría derivar en prisión perpetua.parricidio,generalrodríguez,homicidio,alevosía