Hallan el cuerpo de una joven en un basural en Tucumán
El cadáver de una mujer de 25 años fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio en un predio del sur de San Miguel de Tucumán. Investigan las circunstancias de la muerte y trabajan peritos y fiscales en el lugar.
Un cuerpo sin vida envuelto en bolsas de consorcio.
Un cuerpo sin vida envuelto en bolsas de consorcio fue hallado el jueves en un basural del barrio Manantial Sur, al sur de San Miguel deTucumán, lo que desencadenó la intervención de fiscalías y fuerzas especializadas para determinar las circunstancias del hecho.
El hallazgo fue realizado alrededor del mediodía por un grupo de mujeres que recorría el predio, llevando a las autoridades a iniciar una investigación que busca establecer la identidad de la víctima y la mecánica de su muerte.
Primeras actuaciones
El descubrimiento ocurrió en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en un predio donde habitualmente se arroja basura y materiales descartados.
El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) asistió con especialistas en criminalística, química legal y medicina forense.
Según las primeras informaciones recabadas por fuentes del caso, las personas que encontraron el cuerpo dieron aviso inmediato a la policía y al Ministerio Público Fiscal, tras lo cual se activó el protocolo de intervención para hechos de estas características.
La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter, asumió la investigación del caso. En el lugar, los investigadores dispusieron la preservación de la escena, que fue acordonada para permitir las tareas de rigor por parte de los peritos.
Zona en la que fue encontrado el cuerpo
Estos profesionales recolectaron muestras biológicas, levantaron posibles evidencias y realizaron una documentación fotográfica con el objetivo de preservar los elementos de interés para la causa.
Tras el aviso y el arribo de los investigadores, el predio fue inspeccionado cuidadosamente para evitar la contaminación de pruebas.
El operativo contó con la presencia de móviles policiales y efectivos especializados, que colaboraron con el aseguramiento del área y la recolección de indicios que puedan ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Identificación de la víctima
Minutos después del hallazgo, familiares de la mujer se presentaron en el lugar, motivados por publicaciones en redes sociales que daban cuenta del descubrimiento.
El padre y una hermana pudieron identificar el cuerpo por ciertas características particulares, incluidos tatuajes, lo que permitió establecer la identidad de la víctima como Erika Antonella Álvarez, de 25 años y con domicilio en las inmediaciones del basural.
Según relataron los allegados a las autoridades, Álvarez no había sido vista desde hacía dos días previos al hallazgo. Sin embargo, indicaron que no se había hecho una denuncia por desaparición, pues la joven tenía la costumbre de ausentarse de su hogar por períodos cortos sin previo aviso.
Esta circunstancia complica la reconstrucción de sus últimos movimientos, por lo que los investigadores intentan recabar más información que permita establecer un perfil temporal y espacial de sus actividades previas al hecho.
Los datos preliminares aportados por los peritos forenses sugieren que la data de muerte podría situarse entre 36 y 40 horas antes del hallazgo del cuerpo, aunque este cálculo es estimativo y estará sujeto a confirmación con los resultados de la autopsia.
Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizarán los estudios que permitan determinar la causa precisa del fallecimiento, así como posibles lesiones o signos que orienten sobre si se trató de un homicidio u otra causa.
La causa está caratulada inicialmente como un hecho a investigar, con la investigación en curso por parte del Ministerio Público Fiscal y la colaboración de fuerzas de seguridad provinciales.
El relevamiento de cámaras de seguridad en las zonas aledañas al lugar del hallazgo, la recolección de testimonios de vecinos y posibles testigos, así como el análisis de rastros y evidencias, constituyen parte de las medidas que se llevan adelante para intentar reconstruir las últimas horas de vida de Álvarez.
Se espera que los resultados de la autopsia y los informes forenses complementarios brinden información clave sobre la causa de la muerte, si hubo participación de terceros, y otros elementos que puedan conducir a determinaciones judiciales concretas.