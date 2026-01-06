Hallazgo macabro

Misiones: encontraron un cuerpo calcinado en una cancha del club Crucero del Norte

Ocurrió este martes por la tarde en el predio deportivo ubicado en Garupá. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue hallado por un empleado del club. El Juzgado ordenó una autopsia para determinar la identidad y la causa de muerte.