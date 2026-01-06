Misiones: encontraron un cuerpo calcinado en una cancha del club Crucero del Norte

El horror sacudió este martes al club Crucero del Norte, cuando un empleado de mantenimiento encontró un cuerpo calcinado en una de las canchas auxiliares del predio, ubicado en la localidad misionera de Garupá. El hallazgo se produjo cerca de las 14 horas, en un sector de la cancha 3, donde el trabajador realizaba tareas de corte de pasto.
El cadáver fue hallado entre unos arbustos, en una zona de baja circulación habitual dentro del predio. Tras el descubrimiento, el empleado notificó de inmediato al presidente de la institución y a la Policía de Misiones, que se hizo presente con agentes de la comisaría local para constatar la escena.
Avanzado estado de descomposición y rastros de fuego
Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y con signos de haber estado expuesto al fuego. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, un bioquímico y un médico forense, que realizaron las primeras evaluaciones del estado del cadáver.
El sitio fue cercado para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. Aunque se trata de un sector habitualmente utilizado para entrenamientos, el punto exacto del hallazgo estaba alejado del tránsito frecuente de jugadores o personal del club.
Misterio sobre la identidad
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por orden del Juzgado interviniente. Allí se le practicará una autopsia con el objetivo de establecer la causa de muerte, el origen de las quemaduras y la posible participación de terceros.
Hasta el momento, no se ha podido determinar la identidad de la víctima ni el tiempo que llevaba el cadáver en el predio. Las autoridades aguardan los resultados de las pericias para avanzar en la investigación. El club Crucero del Norte, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.