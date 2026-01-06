Narco-criminalidad

Cinco detenidos en Rosario tras 23 allanamientos del “Plan Bandera”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este sábado que cinco personas fueron detenidas en Rosario. Estaban involucradas en balaceras y asesinatos vinculados al narcotráfico. La Policía Federal realizó 23 allanamientos para desarticular la organización.