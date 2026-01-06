#HOY:

Cinco detenidos en Rosario tras 23 allanamientos del “Plan Bandera”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este sábado que cinco personas fueron detenidas en Rosario. Estaban involucradas en balaceras y asesinatos vinculados al narcotráfico. La Policía Federal realizó 23 allanamientos para desarticular la organización.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó este sábado la detención de cinco personas en Rosario, en el marco del “Plan Bandera”, una operación federal destinada a combatir las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Los operativos estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA), que ejecutó 23 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad.

Balaceras y crímenes narcos

En su publicación en la red social X, Monteoliva señaló que los detenidos “estaban detrás de balaceras y asesinatos ligados al negocio narco”. También remarcó la importancia de la investigación, la coordinación interagencial y la decisión política para avanzar en este tipo de causas complejas.

En el video compartido por la funcionaria, se observa el accionar de los efectivos federales durante los allanamientos y la detención de los sospechosos. Las identidades no fueron reveladas.

Parte del operativo “Plan Bandera”

El despliegue forma parte del llamado “Plan Bandera”, una estrategia integral para desarticular estructuras narco-criminales mediante operativos focalizados y sostenidos. Según fuentes oficiales, se incautaron elementos de interés para la causa y se espera el traslado de los detenidos a dependencias judiciales.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la continuidad de estas acciones en coordinación con fuerzas federales y autoridades judiciales de Santa Fe.

