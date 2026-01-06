Neuquén: un arco de fútbol cayó sobre un nene de 12 años y le provocó un grave daño cerebral

Un adolescente de 12 años sufrió un gravísimo daño cerebral luego de que un arco de fútbol se desplomara sobre su cuerpo mientras participaba de un campamento en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el predio del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá.
Según informaron medios locales, el chico jugaba a la pelota junto a otros integrantes del grupo cuando se colgó del travesaño. La estructura cedió y cayó sobre él, provocándole un fuerte impacto, principalmente en la zona del pecho.
Traslado de urgencia y cirugía cardíaca
Un médico que acompañaba al contingente le brindó asistencia inmediata y detectó una contusión pulmonar y fracturas costales. Ante la gravedad del cuadro, el menor fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, donde sufrió un paro cardíaco.
Posteriormente fue derivado en código rojo al hospital de San Martín de los Andes, con custodia policial. Al ingresar, fue internado en terapia intensiva y los profesionales constataron una laceración de dos centímetros en el corazón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de un catéter cardíaco.
Estado crítico e investigación en curso
Durante la madrugada del martes, el cuadro del adolescente se agravó y los médicos diagnosticaron muerte encefálica. El menor permanece internado en terapia intensiva, mientras sus padres ya se encuentran en la ciudad cordillerana acompañándolo.
La familia solicitó evaluar una posible derivación a la ciudad de Neuquén y, luego, a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires. En paralelo, se inició una investigación para determinar las condiciones de seguridad del arco y del predio donde ocurrió el accidente. Hasta el momento, el colegio no emitió un comunicado oficial.