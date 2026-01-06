En un campamento

Neuquén: un arco de fútbol cayó sobre un nene de 12 años y le provocó un grave daño cerebral

El adolescente, oriundo de Buenos Aires, se encontraba en Junín de los Andes con un grupo de exploradores. El accidente ocurrió en un predio del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá y el menor permanece en estado crítico.