Tiroteo mortal: un policía y un narco murieron durante un allanamiento a un búnker de drogas

Un agente de la Policía Bonaerense y un presunto narcotraficante murieron este lunes por la madrugada durante un violento enfrentamiento armado en un allanamiento a un búnker de venta de drogas en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El operativo tuvo lugar en la conflictiva zona conocida como Villa 18, cuando un grupo táctico intentaba desbaratar una organización dedicada al narcomenudeo.
El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del 5 de enero, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral al 5000. La propiedad, según información judicial, funcionaba como centro de distribución y venta de estupefacientes.
Los uniformados fueron recibidos a tiros por varios ocupantes del domicilio, lo que desató un tiroteo a corta distancia. En ese intercambio de disparos cayó gravemente herido el oficial Santiago Oleksiuk, de 27 años, oriundo de Escobar. El agente fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de San Martín, pero falleció debido a las heridas en el cráneo y otras partes del cuerpo.
Uno de los atacantes, identificado como César Ezequiel Ibarra, de 23 años y con antecedentes penales por tenencia de estupefacientes, también murió en el lugar tras ser abatido por los efectivos.
Otros dos policías resultaron con heridas de bala: uno de ellos continúa internado en estado delicado en el Hospital Eva Perón y el otro fue asistido en el Hospital Diego Thompson y se encuentra fuera de peligro.
Santiago Oleksiuk tenía apenas 27 años y pertenecía a la UTOI, una unidad especialmente entrenada para intervenciones de alto riesgo. El joven policía, que vivía en el partido de Escobar, había ingresado a la fuerza hace pocos años y era reconocido por su compromiso y vocación de servicio.
Su trágica muerte generó conmoción entre sus compañeros y un fuerte impacto en su comunidad. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense no emitieron declaraciones oficiales, aunque fuentes judiciales confirmaron que la causa está en manos de la Fiscalía N°16 de San Martín.
Durante el operativo, la Policía detuvo a tres personas, presuntamente involucradas en la venta de drogas y en el ataque a los efectivos. Las detenciones fueron convalidadas por la fiscalía, que imputó a los sospechosos por homicidio agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La zona donde ocurrió el tiroteo —la Villa 18— ha sido históricamente controlada por bandas narco vinculadas a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, un reconocido narcotraficante condenado por tráfico de drogas, cuya organización habría seguido operando desde prisión.
Villalba también estuvo vinculado a la distribución de cocaína adulterada que en febrero de 2022 causó la muerte de al menos 24 personas en el conurbano bonaerense.
Este nuevo episodio pone en evidencia la alta peligrosidad que enfrentan las fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense, especialmente en zonas tomadas por el narcotráfico. Los búnkeres, muchas veces protegidos por redes armadas, representan un desafío constante para las autoridades.
El crimen del oficial Oleksiuk se suma a una larga lista de bajas policiales registradas en los últimos años durante procedimientos similares, en medio de una batalla desigual contra bandas que operan con logística, recursos y armamento pesado.
Mientras la investigación avanza y los sospechosos aguardan indagatoria, el caso reaviva el debate sobre la estrategia estatal contra el narcotráfico en barrios vulnerables. La muerte del joven agente será recordada como otro símbolo del precio que pagan quienes enfrentan el crimen organizado en primera línea.