Incendio en un geriátrico de Olavarría: dos muertos y 37 heridos

Dos personas fallecieron y al menos 37 resultaron heridas este lunes por la noche tras un voraz incendio en una residencia de adultos mayores en Olavarría, provincia de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en el barrio Isaura y movilizó a bomberos, ambulancias y personal de Defensa Civil en un operativo de emergencia que duró varias horas.
El incendio se desató pasadas las 21:30 del lunes 5 de enero en el geriátrico ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Calle 110. Al llegar los primeros móviles de emergencia, el fuego ya se encontraba generalizado en el primer piso, dificultando las tareas de evacuación.
“Nos encontramos con una situación crítica, con fuego declarado y personas atrapadas”, describió Adrián Guevara, titular de Defensa Civil del municipio, quien coordinó el operativo en el lugar.
Incendio en un geriátrico de Olavarría. Crédito: Central de Noticias.
El saldo: dos muertos y decenas de heridos
El trágico siniestro provocó la muerte de dos adultos mayores, cuyas identidades aún no fueron reveladas oficialmente. Además, 37 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de monóxido de carbono.
De los heridos: 25 personas fueron trasladadas al Hospital Municipal, donde cuatro ingresaron a tratamiento en cámara hiperbárica; ocho adultos mayores fueron derivados a la Clínica María Auxiliadora, algunos de ellos en terapia intensiva y cuatro pacientes quedaron internados en la Clínica Cemeda.
También se reportó que tres bomberos resultaron afectados, uno de los cuales permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Según fuentes médicas, las víctimas fatales eran residentes de edad avanzada con movilidad reducida, lo que dificultó su evacuación durante los primeros minutos del incendio. El resto de los residentes, muchos de ellos con afecciones preexistentes, fueron rescatados en condiciones críticas por personal de bomberos y trasladados en ambulancias.
Testigos señalaron que el edificio presentaba signos de deterioro edilicio y no contaba con un sistema de detección de humo visible ni salidas de emergencia claramente señalizadas. Las autoridades municipales confirmaron que el geriátrico se encontraba habilitado, aunque será objeto de una auditoría integral en las próximas horas.
Las causas del incendio aún no han sido confirmadas. Peritos de la Policía Científica y bomberos especializados trabajan en el lugar para determinar el origen del fuego. Tampoco se informó si el establecimiento contaba con habilitación municipal y sistemas de prevención activos.
25 personas fueron trasladadas al Hospital Municipal. Crédito: NA.
Información para familiares
El Municipio de Olavarría habilitó una línea telefónica especial para que familiares puedan consultar por el estado de salud y el paradero de los residentes afectados: 2284‑440800 (interno 9)
El intendente Maximiliano Wesner expresó su pesar en redes sociales y aseguró que el municipio brindará “todo el acompañamiento necesario” a las familias de las víctimas.