Morón: el testigo de un robo terminó detenido por quedarse con el botín

Un violento robo ocurrido el 30 de diciembre en Morón tuvo un giro inesperado: un hombre de 38 años, que inicialmente había sido considerado testigo clave, terminó detenido por apropiarse del dinero que había ayudado a recuperar y ahora comparte celda con uno de los motochorros que participó del hecho.
El caso se conoció tras un análisis detallado de las cámaras de seguridad, que reveló que el testigo omitió información crucial en su declaración ante la Justicia, generando un vuelco sorprendente en la investigación.
El robo y la intervención del testigo
El episodio ocurrió cerca de las 10:30 en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Alcalde González Barboza, cuando un hombre que esperaba el semáforo a bordo de una Volkswagen Amarok fue sorprendido por dos ladrones.
Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y el otro rompió la ventanilla para llevarse una bolsa con aproximadamente 30 millones de pesos, que la víctima transportaba para depositar en un banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Lejos de resignarse, la víctima persiguió a los asaltantes y los interceptó nuevamente en Valle y Ortiz de Rosas, embistiendo la moto de los delincuentes. Esto obligó a uno de ellos a huir a pie y descartar la bolsa en una propiedad cercana. Fue en ese momento cuando apareció el testigo, que colaboró con la víctima y la policía para marcar la ruta de escape del motochorro.
Gracias a su intervención, la policía detuvo a uno de los sospechosos, de 34 años, en Rivas y Belgrano. La otra moto, una Yamaha azul, fue encontrada abandonada en Valle y Moreno.
El vuelco inesperado
Sin embargo, las cámaras de seguridad revelaron que el supuesto testigo regresó al lugar del robo tras la detención del motochorro, encontró la bolsa con el dinero y la escondió detrás de una medianera en Rivas y San Martín, información que nunca declaró ante la Justicia.
El seguimiento de las imágenes permitió reconstruir los movimientos del hombre después del hecho y confirmar que utilizó parte del botín para adquirir una Honda HR-V blanca, vehículo que luego fue secuestrado por la Justicia y cuya compra no pudo justificar.
Situación judicial
Tras confirmarse su apropiación del dinero y el falso testimonio, el hombre de 38 años quedó imputado por hurto agravado cometido en ocasión de infortunio particular y falso testimonio. Por el momento, sigue en libertad mientras avanza la causa.
El expediente original mantiene la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego para el asaltante detenido, quien ya posee antecedentes. El segundo ladrón continúa prófugo y la policía mantiene la búsqueda activa.