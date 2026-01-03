Robaron más de 700 pantalones de una fábrica textil y terminaron detenidos

Tres personas fueron detenidas acusadas de robar más de 700 pantalones de una fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Avellaneda. La mercadería sustraída fue valuada en más de 10 millones de pesos y, según la investigación, uno de los implicados era empleado del propio establecimiento, quien habría actuado con la colaboración de dos cómplices.
El hecho ocurrió durante el feriado de Año Nuevo y fue detectado gracias a un patrullaje preventivo de la Policía de la Ciudad, que permitió frustrar el robo cuando aún se encontraba en curso.
Cómo sedescubrió el delito
El episodio se registró en una fábrica textil ubicada sobre White al 2000, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 9C recorrían la zona y observaron movimientos sospechosos. Los agentes advirtieron a un grupo de hombres que trasladaban bultos en bolsas negras desde el interior del establecimiento hacia el exterior, una maniobra que llamó inmediatamente la atención.
Un empleado y dos cómplices sustrajeron la mercadería.
Ante esa situación, los uniformados solicitaron apoyo para identificar a los sospechosos y asegurar el perímetro. Minutos después, se hizo presente la propietaria de la fábrica, quien había sido alertada por un vecino sobre movimientos inusuales en el lugar.
Empleadoinfiel
La dueña del establecimiento confirmó que se trataba de un robo en proceso y aportó un dato clave para la investigación: uno de los hombres involucrados era empleado de la fábrica. Según relató, el trabajador habría aprovechado su conocimiento del lugar para sustraer la mercadería junto a los otros dos implicados.
La investigación permitió establecer que los pantalones robados habían sido trasladados hasta un local comercial ubicado a unos cien metros de la fábrica, lo que facilitó el secuestro inmediato de la mercadería y evitó su comercialización.
Detenciones
Los tres sospechosos fueron detenidos en el lugar. Se trata de un ciudadano boliviano de 20 años y dos argentinos de 27 y 22, todos con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Celina. Tras el procedimiento, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de la doctora Yamile Brenan.
La causa continúa en etapa de investigación para determinar si existieron otros hechos similares o si hubo más personas involucradas en la maniobra delictiva.
El episodio volvió a poner en foco la problemática de los robos internos en establecimientos industriales, especialmente durante feriados, cuando la actividad disminuye y los controles suelen relajarse.